Ronaldo si vyskúša aj hereckú kariéru. Objaví sa v seriáli o zákulisí futbalu

Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo si po úspechoch na trávnikoch vyskúša aj hereckú kariéru.
Útočník sa objaví v dramatickom seriáli „Day 1s“, ktorý sa zameria na zákulisie profesionálneho futbalu.
Na projekte sa bude podieľať aj ako výkonný producent spolu s britským režisérom Matthewom Vaughnom, informoval web marca.com s odvolaním sa na denník The Sun.
Pre súčasného hráča saudskoarabského Al-Nassru pôjde o prvú hereckú úlohu v hranom seriáli. Ronaldo sa síce už objavil v dokumentoch a televíznych reláciách, vrátane reality šou „Soy Georgina“ s jeho partnerkou Georginou Rodríguezovou, no vo fiktívnom seriáli bude účinkovať po prvý raz.
Nakrúcanie seriálu sa už začalo v Londýne. Dej sa nebude sústreďovať na dianie na futbalových ihriskách, ale na zákulisie prestupov, obchodných rokovaní a mocenských bojov vo svete vrcholového futbalu.
Hlavnou postavou bude uznávaný hráčsky agent Stanley Dalton, ktorý sa pohybuje medzi multimiliónovými prestupmi, obchodnými záujmami a konkurenčnými konfliktmi v elitnej športovej agentúre.
Stanleyho Daltona stvárni britský herec Damian Lewis, známy zo seriálov „Homeland“ či „Billions“. Tvorcovia zatiaľ nezverejnili, akú úlohu bude mať Ronaldo, potvrdili však, že bude súčasťou hereckého obsadenia.
V seriáli sa objavia aj bývalý francúzsky futbalista Thierry Henry, britský raper Dave a herečka Carlotta Banatová. Ich účasť má podľa tvorcov prispieť k autentickému zobrazeniu prostredia profesionálneho futbalu.
„Day 1s“ patrí medzi prvé projekty spoločnosti UR Marv Studios, ktorú založili Ronaldo a Vaughn.
Britský režisér, podpísaný pod filmami „Kingsman“ či „X-Men: Prvá trieda“, oznámil spoluprácu s portugalskou hviezdou pred niekoľkými mesiacmi s cieľom produkovať medzinárodné filmové a televízne projekty.
Herecký debut zapadá do dlhodobej stratégie Cristiana Ronalda rozširovať svoje podnikateľské aktivity aj mimo futbalu.
Okrem športovej kariéry investoval do hotelierstva, módy, technológií či médií a vybudoval jednu z najsilnejších osobných značiek vo svetovom športe.
Tvorcovia zatiaľ neoznámili dátum premiéry ani platformu, na ktorej bude seriál dostupný.
Projekt však už vzbudil značnú pozornosť spojením jedného z najznámejších futbalistov sveta s uznávaným britským filmovým režisérom.