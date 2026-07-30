Doprial si desať dní oddychu. Messi sa vrátil do tréningového porcesu Miami

Lionel Messi.
Lionel Messi. (Autor: TASR/AP)
TASR|30. júl 2026 o 07:43
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Zatiaľ nie je známe, kedy sa Messi vráti do súťažných zápasov.

Argentínsky futbalista Lionel Messi sa v stredu vrátil do tréningového procesu Interu Miami, desať dní po tom, čo prehral vo finále majstrovstiev sveta so Španielskom 0:1 po predĺžení.

Hviezdny útočník po neúspechu trávil čas so svojou rodinou v rodnom meste Rosario v Argentíne.

„Bolesť je obrovská a táto rana sa bude hojiť veľmi dlho,“ napísal kapitán Argentíny na sociálne siete deň po prehre.

Tridsaťdeväťročný Messi zatiaľ neprezradil, či bude pokračovať v národnom tíme. Spolu s argentínskym spoluhráčom Rodrigom de Paulom vynechali stredajší Zápas hviezd MLS proti výberu mexickej ligy, ktorý tím z USA vyhral 4:3.

Zatiaľ nie je známe, kedy sa Messi vráti do súťažných zápasov, informovala agentúra AFP.

Tabuľka MLS

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    Lionel Messi.
    Lionel Messi.
    Doprial si desať dní oddychu. Messi sa vrátil do tréningového porcesu Miami
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