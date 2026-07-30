Doprial si desať dní oddychu. Messi sa vrátil do tréningového porcesu Miami

Argentínsky futbalista Lionel Messi sa v stredu vrátil do tréningového procesu Interu Miami, desať dní po tom, čo prehral vo finále majstrovstiev sveta so Španielskom 0:1 po predĺžení.
Hviezdny útočník po neúspechu trávil čas so svojou rodinou v rodnom meste Rosario v Argentíne.
„Bolesť je obrovská a táto rana sa bude hojiť veľmi dlho,“ napísal kapitán Argentíny na sociálne siete deň po prehre.
Tridsaťdeväťročný Messi zatiaľ neprezradil, či bude pokračovať v národnom tíme. Spolu s argentínskym spoluhráčom Rodrigom de Paulom vynechali stredajší Zápas hviezd MLS proti výberu mexickej ligy, ktorý tím z USA vyhral 4:3.
Zatiaľ nie je známe, kedy sa Messi vráti do súťažných zápasov, informovala agentúra AFP.