Nadával, vulgarizmy zachytila televízia. Ospravedlňujem sa, mrzí ma to, vyhlásil Weiss

BRATISLAVA. Po zápase 7. kola Niké ligy Žilina – Slovan Bratislava (3:3) sa viac ako o futbale hovorilo o správaní trénera Vladimíra Weissa.
Ten pre trojtýždňový trest, ktorý dostal ešte v Michalovciach za nadávky rozhodcovi, sledoval duel len z tribúny, kde sedia novinári.
Aj z tade však impulzívny, no jeden z najlepších trénerov histórie Slovenska, nadával.
Dostal pokarhanie
Jeho vulgarizmy bolo dokonca počuť v priamom prenose.
„Do p..e, nestoj tam jak poleno. Hore, ku..a,“ kričal Weiss.
VIDEO: Tréner Weiss počas zápasu Žilina - Slovan
Emotívnym vystúpením trénera sa zaoberala aj Disciplinárna komisia SFZ, ktorá mu udelila pokarhanie.
„Disciplinárka na základe správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta a vlastných zistení, za porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu orgánu SFZ – Etického kódexu uložila trénerovi disciplinárnu sankciu pokarhanie,“ vyplýva z úradnej správy.
Zväz sa odvoláva sa na článok 7, v ktorom sa píše: „Osoby viazané týmto kódexom sú si vedomé vplyvu ich správania na povesť SFZ, a preto sú povinné sa správať dôstojným a etickým spôsobom a vždy konať dôveryhodne a bezúhonne.“
Slovan zaplatí pokutu za hrubé nešportové správanie svojich priaznivcov počas pohárového zápasu v Trsticiach aj majstrovského zápasu Žiline.
Za opakované vulgárne a urážlivé pokrikovanie na priaznivcov domácich počas stretnutia Slovnaft Cupu musí platiť Slovan 300 eur, za urážlivé pokrikovanie a vnesenie pyrotechniky s následkom prerušenia stretnutia so Žilinou zase 1 500 eur.
Weiss: Nechcel som nikoho uraziť
Tréner Vladimír Weiss si je vedomý svojho konania a pred zápasom s Dunajskou Stredou sa verejne ospravedlnil.
„Dobrý večer. Trošku ťa predbehnem. Chcel by som sa viac – menej ospravedlniť za moje nie príliš šťastné emočné výkriky v zápase v Žiline. Dalo sa tomu predísť,“ uviedol pre TV Markíza.
Lodivod Slovana chcel výkrikmi nabudiť svoje mužstvo.
„Mrzí ma to, nechcel som nikoho uraziť. Chcel som len emočne zobudiť svojich hráčov, ktorí dovtedy neboli, akí by som chcel. Ale samozrejme, dalo sa to riešiť inak.
Ospravedlňujem sa ešte raz, divákom aj televízii, nechcel som nikomu ublížiť,“ dodal.
Vulgárnym vystúpením trénera sa zaoberala aj Komisia na ochranu maloletých. Keďže nadávky išli z ruchových mikrofónov priamo do prenosu a mohli ich tak počuť aj deti, vysielateľovi hrozí pokuta až 100-tisíc eur.