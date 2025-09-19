Tréner Weiss spoznal verdikt disciplinárky. Slovan zaplatí aj finančnú pokutu

Vladimír Weiss.
Vladimír Weiss. (Autor: TASR)
Titanilla Bőd|19. sep 2025 o 12:10
Kouč belasých prežíval dianie na trávniku v Žiline emotívne a používal množstvo vulgarizmov.

BRATISLAVA. Nemohol sedieť na lavičke a tak počas celého zápasu koučoval z tribúny.

Tréner bratislavského Slovana Vladimír Weiss stretnutie so Žilinou sledoval z miesta nad novinármi a jeho pokriky zachytili headsety komentátora Mareka Arpáša a spolukomentátora Erika Jendriška.

Kouč belasých prežíval dianie na trávniku emotívne, používal množstvo vulgarizmov.

VIDEO: Tréner Weiss počas zápasu Žilina - Slovan

S jeho správaním sa zaoberala aj disciplinárna komisia.

V úradnej správe z piatka 19. 9. už figuruje verdikt: disciplinárka na základe správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta a vlastných zistení, za porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu orgánu SFZ – Etického kódexu uložila trénerovi disciplinárnu sankciu pokarhanie.

Odvolávajú sa na článok 7, v ktorom sa píše: "Osoby viazané týmto kódexom sú si vedomé vplyvu ich správania na povesť SFZ, a preto sú povinné sa správať dôstojným a etickým spôsobom a vždy konať dôveryhodne a bezúhonne."

Slovan zaplatí pokutu za hrubé nešportové správanie svojich priaznivcov počas pohárového zápasu v Trsticiach aj majstrovského zápasu Žiline.

Za opakované vulgárne a urážlivé pokrikovanie na priaznivcov domácich počas stretnutia Slovnaft Cupu musí platiť Slovan 300 eur, za urážlivé pokrikovanie a vnesenie pyrotechniky s následkom prerušenia stretnutia so Žilinou zase 1500 eur.

Pokutu dostali aj piatoligové Trstice za vnesenie a použitie pyrotechniky, vhadzovanie predmetov na hraciu plochu bez prerušenia stretnutia, opakované urážlivé a vulgárne pokrikovanie na priaznivcov hostí musí zaplatiť 200 eur.

