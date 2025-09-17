Kričal z tribúny, vulgarizmy šli v priamom prenose. Weissa bude riešiť Disciplinárna komisia

BRATISLAVA. Správanie trénera Slovana Vladimíra Weissa v zápase 7. kola Niké ligy Žilina vs. Slovan 3:3 bude prešetrovať Disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu.
„Vecou sa budeme komplexne zaoberať na štvrtkovom zasadnutí. Budeme to rozoberať na základe všetkých okolností, ktoré v danej veci budú známe,“ vravel pre STVR Peter Mihál, predseda Disciplinárnej komisie SFZ.
Trénerovi Slovana v pondelok uplynul trojtýždňový trest za vylúčenie v Michalovciach, keď vulgárne vynadal rozhodcovi. Dostane Weiss ďalšiu sankciu?
„Správanie sa trénera Weissa počas stretnutia v Žiline je riadne zaznamenané v správe delegáta zväzu vrátane presných citácií spolu s časovou minutážou. Obsah týchto vyjadrení je aj súčasťou podnetu disciplinárnej komisie,“ prezradil pre STVR Štefan Korman, predseda Komisie delegátov SFZ.
VIDEO: Tréner Weiss počas zápasu Žilina - Slovan
Tréner Slovana Vladimír Weiss si v sobotňajšom zápase na pôde Žiliny odpykával trest, a tak sedel iba na tribúne, kde majú miesta novinári. Pútal pozornosť, nielen okuliarmi a poznámkovým blokom, kde si niečo značil. Spoločnosť mu robil bývalý tréner Dušan Galis.
Prečo obaja sedeli medzi novinármi a nie trebárs vo VIP priestoroch, je záhadou.
Weiss emotívne zápas prežíval. Keďže sedel veľmi blízko televíznych mikrofónov, tak bolo jeho slová počas priameho prenosu TV Dajto dobre počuť. Druhý polčas nonstop.
Nie raz prekričal komentátora. Doslova reval na celý štadión. Niektoré slová Weissa boli typické trénerské, ale nepublikovateľné. Tak trebárs. „Do p..e, nestoj tam ako poleno.“