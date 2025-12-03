Ako v materskej škole. Hanebný výkon, tragédia z našej strany, tvrdil Weiss

Slovan opäť začal spôsobom, ktorý sa stáva nepríjemným pravidlom – rýchlym inkasovaným gólom. Kým v predošlých ligových dueloch dokázal zápasy otočiť, tentoraz sa scenár neopakoval.
„Každý zápas prehrávame 0:1, ešte som im to prízvukoval. Alebo je chyba vo mne? Môže byť,“ krútil hlavou šéf realizačného tímu, Vladimír Weiss.
Futbalisti Ružomberka zvíťazili v dohrávke 10. kola Niké ligy na trávniku Slovana Bratislava 2:1.
Po zápase tréner Vladimír Weiss nešetril tvrdými slovami.
„To, na čom sme v minikríze ťažko pracovali, to sme dnes vrátili späť. Po fantastickom výkone s Rayom Vallecanom a vydretom víťazstve s Michalovcami prišiel proti Ružomberku hanebný výkon, tragédia z našej strany. Pohybom aj organizáciou hry,“ hodnotil Weiss.
Macík urobil fatálnu chybu
Na Tehelnom poli prišlo iba 3119 divákov a už po štyroch minútach videli moment, ktorý výrazne ovplyvnil celý zápas. Hosťujúci kapitán Martin Hladík sa dostal k lopte na veľkom uhle a vystrelil na bližšiu žrď.
Brankár Michal Macík zákrok nezvládol – lopta mu prešla popri rukách do siete a Slovan prehrával 0:1.
Išlo o fatálnu chybu brankára, ktorý mal mať situáciu plne pod kontrolou, no nechal sa zaskočiť strelou, aká by nemala skončiť gólom na úrovni Niké ligy.
Tréner Vladimír Weiss nešetril brankára ani svoj tím.
„Prvý gól bol strašný, ako v materskej škole. To, čo spravil aj Macík... Dal som mu šancu, na emóciách. Tu máš, proti svojim hráš. Aj pri druhom góle... tam boli tri chyby. Z autu sme dostali dva góly. Strašné,“ hovoril rozhorčene.
O dve minúty neskôr mohol Ružomberok viesť už o dva góly. Opäť to bol Hladík, ktorého hlavičku zastavila pravá žrď. Kapitán hostí bol v prvom polčase najnebezpečnejším hráčom na ihrisku a domáca obrana s ním mala neustále problémy.
Tolič v základe, Bajrič s páskou
Slovan nastúpil v pozmenenej zostave. Po zranení sa do základnej zostavy vrátil Marko Tolič, kapitánsku pásku si navliekol Kenan Bajrič. Belasí však pôsobili od úvodu zmätene a nedôrazne.
Hoci sa im v prvom polčase podarilo zareagovať na úvodný gól, ich hra bola plná nepresností.
Tréner Slovana otvorene pomenoval aj citeľné limity v ofenzíve.
ŠK Slovan Bratislava - MFK Ružomberok 1:2 (1:1)
Góly: 34. Ignatenko – 4. Hladík, 80. Fila
Rozhodcovia: Glova – Poláček, Juhos, ŽK: Bajrič, Ignatenko, Tolič – Hladík, Ťapaj, Múdry, Luterán
Diváci: 3119
Slovan: Macík – Blackman, Lichý (68. Weiss), Bajrič, Cruz – Pokorný (76. Wimmer), Ignatenko, Tolič – Yirajang (86. Ofori), Mak (68. Marcelli), Gajdoš (76. Ibrahim)
Ružomberok: Ťapaj – Köstl, Luterán (79. Král), Endl – Fila, Buchvaldek (68. Múdry), Grygar, Selecký – Hladík, Šašinka (58. Chrien), Bačík (58. Tučný)
„Vieme, že v súčasnosti hráme bez útoku. Andraž Šporar a Kucharevič sú zranení. Suplujú tam krídla. Či to je Nino Marcelli, Yirajang, či Vlado (Weiss junior). Nemáme klasického útočníka,“ povedal.
A pridal aj širšiu kritiku tímového prejavu:
„Chýbala nám emócia i kvalita. Keď sme koncentrovaní, tak výkony majú úroveň, tak ako proti Vallecano. Ak dáme šancu štyrom či piatim hráčom z užšieho kádra, tak to dopadne takto. Zaslúžená prehra,“ dodal.
Fila rozhodol, Slovan zahadzoval
Po prestávke Slovan zvýšil tempo a vypracoval si viacero dobrých príležitostí, no chýbala im presnosť, pokoj a niekedy aj odvaha v zakončení. Ružomberok bol efektívnejší.
V 80. minúte prišiel rozhodujúci moment. Po rýchlom protiútoku sa Fila dostal k lopte a presnou strelou prekonal Macíka – 1:2. Domáci už nedokázali odpovedať.
Ružomberok neprišiel v najlepšej forme – predtým nevyhral päť súťažných zápasov a v tabuľke je až na deviatom mieste. O to viac prekvapilo, ako ľahko si na Tehelnom poli vybudoval rozhodujúci náskok.
„Niektorí na to nemajú, niektorí sa málo snažili. Prehrali sme, stane sa to, ale nemalo by sa,“ dodal tréner Slovana.
Už od rána cítil, že ho čaká čudný deň.
„Že by niekto rozbil kabínu? Traja či štyria sa usmievali po zápase, skoro som infarkt dostal,“ tvrdil Weiss.
Sklamal ho aj Rahim Ibrahim, ktorého v úvode sezóny opisoval ako najlepšieho hráča.
„Ako keby priniesli druhého Ibrahima – s čiernymi vlasmi namiesto neho. To je niečo strašné. Je viem kde je súvis. Jedno s druhým. Slabé výkony,“ čertil sa Weiss.
Slovan si pripísal nepríjemnú domácu prehru, pri slabšej návšteve a po výkone, ktorý Weiss bez okolkov nazval hanebným.
Fatálna chyba brankára, chýbajúci útočníci a slabá organizácia hry – to všetko vytvorilo kombináciu, na ktorú tentoraz belasí doplatili bez možnosti zvratu.
Ružomberčania vyhrali na pôde Slovana po viac ako 11 rokoch, naposledy sa im to podarilo v ligovom zápase v apríli 2014.
Slovan v tejto sezóne prehral iba druhýkrát. Stále vedie súťaž s dvojbodovým náskokom pred Žilinou.