Weiss sa hnevá: Zarobili sme každému státisíce a všetci hlasovali proti nám

BRATISLAVA. Keď Slovan potreboval impulz, prišiel z lavičky náhradníkov. Hrdinom sa stal Marko Tolič, ktorý sa po príchode na ihrisko postaral o zlomový moment zápasu a nasmeroval majstra k obratu.
Slovan v nedeľnom stretnutí 16. kola Niké ligy zdolal Michalovce 3:2 a stal sa novým lídrom súťaže. Na čele vystriedal Žilinu a má pred ňou dvojbodový náskok. A k tomu zápas k dobru.
Domáci prehrávali od 53. minúty po brejku hostí, ktorý zakončil Švéd Hugo Ahl. Krátko po hodine videl Čurma červenú kartu za faul na Weissa ml. — moment, ktorý zmenil ráz zápasu.
A hoci Slovan dlho pôsobil dlho nevýrazne, Tolič ukázal, že aj po šesťtýždňovej pauze vie rozhodovať zápasy. V nadstavenom čase dvakrát udrel.
Kondíciu na dvadsať minút
Tréner Vladimír Weiss st. po zápase vyzdvihol psychickú silu tímu:
„Pozitívne zistenie je, že sme to otočili a morálka tu je… takýchto zápasov je v živote málo, keď v úvode nadstaveného času prehrávate 1:2, a vyhráte 3:2.“
Tolič bol preňho kľúčovým mužom:
ŠK Slovan Bratislava - MFK Zemplín Michalovce 3:2 (0:0)
Góly: 90.+2 a 90.+6 Tolič, 69. Kašia - 53. Ahl, 85. Paulauskas
Rozhodovali: Dzivjak - Košecký, Bobko, ŽK: Gajdoš, Marcelli, Tolič, ČK: 62. Čurma.
Slovan: Takáč - Mustafič (46. Blackman), Kašia, Bajrič, Wimmer - Ibrahim (72. Tolič), Savvidis (85. Ignatenko) - Ofori (59. Mak), Weiss, Yirajang (59. Gajdoš) - Marcelli
Michalovce: Lukáč - Čurma, Bednár, Dzotsenidze, Pauschek - Šimamura, Zubairu, Ramos (66. Bahi) - Ahl, Paulauskas, Brosnan (90.+2 Lemiško)
„Toto on má fantastické, vie obaliť tú loptu. Tolič má dnes kondíciu na dvadsať, či tridsať minút… Program je náročný, my prakticky netrénujeme.“
Vladimír Weiss ml. oslávil v nedeľu 36 rokov a odohral zápas, ktorý tréner opísal len s rešpektom:
„Neviem si predstaviť, že by dnes nebol v tomto tíme… Po zápase bol totálne vyčerpaný, ale šťastný.“
Je ťažké ho pochopiť
Weiss junior v minulosti vynikal kľučkami, dnes hrá inak. Má výborné bežecké parametre.
„On by tie veci možno aj robil, keby ho spoluhráči chápali. Jeho je ťažké pochopiť, lebo robí ťažké veci. Som hrdý, ako sa rozdá pre mužstvo. Je obdivuhodné, čo robí pre mužstvo z pohľadu morálky v kabíne, ako ju drží. Po zápase bol totálne vyčerpaný, ale šťastný, po jeho akcii prišla červená karta, rozhodujúci moment. Odovzdáva tímu všetko čo vie, som hrdý, ako sa rozdáva pre Slovan. Teším sa dnes aj z neho," dodal otec a tréner.
Weiss st. po výhre priznal, že tím ide na úplnom dne síl. Opäť spomínal náročný program. Najbližšiu stredu privíta Ružomberok, v sobotu nastúpi v Košiciach. Ďalší štvrtok (11. december) hrá na pôde macedónskeho KF Škendija.
„Nepadal mi kameň zo srdca. Sme totálne unavení… požiadali sme Ligovú úniu o odloženie zápasu na nedeľu, ale nebolo nám vyhovené. Chceli sme hrať v nedeľu, nebolo nám vyhovené, všetci to odsúhlasili proti nám,“ cítil krivdu Weiss.
Ironicky ďakuje
Svoju frustráciu prepojil aj s finančnými súvislosťami:
„Takže im všetkým ďakujem za to, že sme minulý rok zarobili každému po 700 – tisíc eur, alebo koľko," pokračoval Weiss.
Toto číslo však treba uviesť presnejšie.
Slovan naozaj pomohol svojim súperom finančne, celkovo vybavil milióny, Vďaka európskym príjmom v Lige majstrov získali slovenské kluby spolu 5 469 000 eur.
Jedenásť klubov Niké ligy si rozdelilo po 464 544,44 eur, dvanásť tímov II. ligy dostalo po 30-tisíc eur.
Slovan tak reálne dotoval súťaž v miliónových čiastkach — aj preto Weiss podčiarkol, že klub očakával zo strany ligy väčšiu ústretovosť pri programovej záťaži.
Vychválil Pauscheka
Tréner Slovana po zápase s Michalovcami otvorene priznal problémy v útoku:
„Nemáme stredného útočníka – Andraž Šporar je zranený, Kucharevič je zranený, Tigran Barseghyan je zranený… Vypadlo nám prakticky šestnásť gólov.“
Zároveň ocenil výkon bývalého hráča Slovana, dnes kapitána Michaloviec Lukáša Pauscheka.
„Dnes by som ho už nepustil a určite by sme mu predĺžili zmluvu. Je to legenda Slovana, má srdce,“ tvrdil Weiss.
„Do mužstva Michaloviec priniesol asi tridsať percent," pokračoval tréner.
V závere Weiss dodal:
„Ale vidíte, dám päť nových hráčov a už to nefunguje. Každý sa na nás pripravuje týždeň a my máme na to dva dni. To nie je výhovorka, ale realita.“
VIDEO: Tréner Weiss hodnotí zápas