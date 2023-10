Weiss má na Lille príjemné spomienky, súpera vníma ako favorita: Neprišli sme na výlet

Ak by sa Slovanu podarilo zabodovať, zostal by na čele tabuľky pred štvrtkovým protivníkom a vytvoril si dobrú východiskovú pozíciu na postup.

Plus príchod Borjana vniesol do mužstva viac kľudu. Každý súper urobí chybu na tejto úrovni, aj Real Madrid a Barcelona.

Hore hrajú so šiestimi hráčmi, na to musíme byť pripravení. Cesta k úspechu na takejto medzinárodnej úrovni je dobrá obrana.

Zapamätám si to do smrti. Spomienok na Lille je však viac, hrával tu aj Robo Vittek," pripomenul Weiss.

"Bol to emotívny zápas, Rusko trénoval môj kamarát Leonid Sluckij. Čas beží, už je to sedem rokov, ale akoby to bolo včera.

Hviezda v útoku Lille

Guram Kašia očakáva vo štvrtok ťažký zápas so silným súperom.

"Lille je špičkový európsky tím, bude pre nás výzva pobiť sa s ním o čo najlepší výsledok. My sme však mali dobrý štart do EKL a chceli by sme na to nadviazať.

Štadión by mohol byť plný, vždy je pekné hrať pred vypredaným hľadiskom. Je to pre nás motivácia, ale sústredíme sa na náš výkon."