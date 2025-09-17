S Hynekom sa nebavil, pomohol im zvláštny gól. Takýto futbal neznášam, priznal nový tréner Prešova

Po šiestich zápasoch sa nováčik z Prešova ocitol na dne Niké ligy. Vedenie klubu preto z funkcie odvolalo trénera Jaroslava Hyneka a na lavičku si sadol nemenej skúsený VLADIMÍR CIFRANIČ (50).
Ten sa hneď pri premiérovom zápase dočkal víťazstva. Tatran triumfoval v Michalovciach 2:1, dopomohol mu aj jeden bizarný moment.
V článku sa dočítate
- Prvý zápas, prvé víťazstvo. Nemohol si lepší štart priať?
- Nikdy to nezažil. Aký bizarný moment im pomohol?
- Čo chce na lavičke Prešova zmeniť?
- Bavil sa s odchádzajúcim trénerom Jaroslavom Hynekom?
- Menia trénerov. Necíti sa byť v Prešove pod tlakom?
Prvý zápas, prvé víťazstvo. Lepší začiatok ste si na lavičke Prešova nemohli priať?
Výsledkovo nám to vyšlo, takže som spokojný. Nie všetko však bolo v zápase ideálne.
Herne chceme byť na tom lepšie, ale do zápasu sme išli s cieľom získať body. A tomu sme prispôsobili aj taktiku.
Naša hra bola založená skôr na defenzívnej činnosti a takticky sme zápas zvládli veľmi dobre. Treba priznať, že nám trochu pomohlo aj šťastie, ale išli sme si za ním, takže musím hráčov pochváliť.
V 16. minúte sa udial kuriózny moment, keď hráč Michaloviec Martin Bednár chytil loptu rukou po päťke od brankára Patrika Lukáča. Mali ste na mysli tento moment?
Prežili sme aj ťažké chvíle a tlak zo strany Michaloviec, ale aj toto bol jeden z kľúčových momentov zápasu.
Ak mám byť úprimný, ako hráč a tréner som nikdy nič podobné nezažil. Na striedačke však máme tablet a keď sme si pozerali, čo sa stalo, vedeli sme, že to bude pokutový kop.
Ten premenil Martin Regáli a vyhrávali sme 2:0.
Pred nami bol ešte takmer celý zápas, preto sme tomu veľkú váhu neprikladali. Nakoniec sa však ukázalo, že to bol víťazný gól. A jeden z dôležitých momentov.
VIDEO: Zostrih zo zápasu. Bizarný moment v čase od 01:00
Čo ešte zahralo vo váš prospech?
Ako som vravel, boli tam momenty, kedy si Michalovce vypracovali dobré šance. Vtedy nás podržal výborný brankár Pavol Bajza a aj vďaka nemu sme brali tri body.
Musím byť však úprimný, že osobne neznášam takýto futbal, aký sme v Michalovciach hrali.
Som človek, ktorý vyznáva iný štýl futbalu, no na druhej strane sme si uvedomovali, v akej zložitej situácii sa nachádzame.
Pred týmto zápasom sme boli na poslednom mieste bez výhry, preto sme prispôsobili taktiku tomu, aby sme konečne vyhrali. Dá sa povedať, že to nebolo najkrajším štýlom, ale na to sa nikto pýtať nebude.
Z dlhodobého hľadiska však toto nie je cesta, ktorou by sme chceli ísť. Preto spravíme všetko preto, aby sme napredovali i herne. A získali body aj iným štýlom, v ktorom budeme dominantnejší, budeme viac držať loptu a budeme odvážnejší smerom dopredu.
Našli ste na vašom výkone aj pozitívne aspekty vašej hry?
To určite áno. Sme slušne organizovaný tím do defenzívny, čo je veľmi dôležité.
Potrebujeme však hrať viac na lopte, musíme ju viac podržať, aby sme sa len nebránili, pretože to nás stojí obrovské množstvo síl.
My potrebujeme aj trochu oddychovať na lopte a vytvárať si pozície, z ktorých budeme nebezpeční smerom dopredu nielen po brejkoch, ale aj z postupného a kombinovaného útoku.
V sobotu 20. septembra od 18:00 h privítate Ružomberok, ktorý neprežíva najlepšie obdobie. Ako vidíte vaše šance na bodový zisk?
Samozrejme, že zas chceme bodovať, ale čaká nás nesmierne náročný súper. Napriek tomu, že Ružomberku nevyšiel úvod súťaže, ide o kvalitné mužstvo, čo potvrdil v minulých ročníkoch.
Nedávno vyhrával Ružomberok so Žilinou 3:0 a i keď sľubný náskok neudržal, ukazuje to, aká je jeho sila. Potvrdil ju v poslednom kole v Trenčíne, kde vyhral rozdielom triedy 3:0. Očakávam preto extrémne náročný zápas, ktorý však chceme pred vypredaným štadiónom zvládnuť.
Prešov sa po postupe do Niké ligy teší veľkému diváckemu záujmu. Ako to vnímate? Necítite sa byť ako tréner pod tlakom?
Trénujem v Niké lige, takže tu je tlak vždy. Či už zo strany vedenia, fanúšikov alebo oboje, každý od vás očakáva výsledky.
Veľký záujem fanúšikov vnímam len pozitívne, ľudia vedia urobiť skvelú atmosféru a dodať hráčom sily. Verím, že proti Ružomberku a aj v ďalších zápasoch budú náš dvanásty hráč a dotlačia nás ku kvalitným výkonom.
Prešov aktuálne zažíva futbalový boom, postup do Niké ligy, krásny nový štadión a eufória. Aj to sú dôvody, prečo som sa rozhodol pre Tatran.
Ako sa rodila ponuka z Tatrana Prešov? Čakali ste ju?
Vôbec. Prišlo to veľmi rýchlo, zo dňa na deň. Na začiatku reprezentačnej prestávky ma oslovili funkcionári Tatrana, či by bol z mojej strany záujem.
Samozrejme, že najskôr kontaktovali Železiarne Podbrezová, kde som mal platnú zmluvu. Keďže kluby sa dohodli, začali sme spolu rokovať a za dva dni som sa stal trénerom Prešova.
Čo to pre vás znamená?
Za každú ponuku som rád. O to viac za túto, pretože ako hlavný tréner sa vraciam do ligy po dlhšom čase.
Veľkú rolu v prijatí ponuky zohral aj spomínaný ošiaľ, ktorý Prešov ako nováčik zažíva. Nový štadión, fanúšikovia, po rokoch návrat do Niké ligy. To všetko je pre mňa veľká výzva.
Stretli ste sa s odchádzajúcim trénerom Jaroslavom Hynekom? Bavili ste sa spolu o mužstve?
Nie, vôbec sme spolu neboli v kontakte.
Viacero futbalových expertov sa vyjadrilo, že koniec trénera Hyneka bol predčasný a vedenie Tatrana mu malo dopriať viac času. Predtým nemal klub zľutovanie ani s trénerom Marekom Petrušom, s ktorým ukončilo spoluprácu napriek tomu, že Prešov bol na čele druhej ligy. Nemáte obavy, že v prípade nepriaznivých výsledkov sa klub rýchlo rozlúči aj s vami?
Samozrejme viem, že v Prešove je pre trénera ťažké prostredie. Pretože klub má vysoké ambície a chce stabilizovať Tatran v najvyššej súťaži.
Aj inde je však na trénera vyvíjaný tlak, preto musíte byť vždy pripravený.
Ako som vravel, ja beriem Tatran Prešov ako výzvu.
Čo ste po príchode na východ Slovenska zmenili? Na čom ste za tých pár dní najviac pracovali?
Žiadny tréner za sedem dní nespraví zázraky. Sústredili sme sa preto na mentálne nastavenie hráčov, aby sa tešili na tréningy, zápas a boli psychicky dobre naladení.
Zápas v Michalovciach ukázal, že sme ich pripravili dobre a po stretnutí som im povedal, že dávam pred nimi klobúk dole. Pretože to bol ťažký zápas s dobrým súperom a naše víťazstvo sa vôbec nerodilo ľahko.
V súčasnosti ste na ôsmom mieste tabuľky. Na čo reálne toto mužstvo má?
Aktuálne máme viacero zranených hráčov, po ktorých doliečení pôjde sila mužstva nahor.
Momentálne sa to však nedá a ani si to netrúfnem povedať. Pri mužstve som krátko, preto musím zistiť, kde sú naše limity. Ako však vravím, keď budeme všetci fit, budeme silnejší.