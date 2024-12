Odchod Strelca zo Slovana? Nebudeme sa brániť zaujímavej ponuke, vraví riaditeľ

Tolič pôvodne neplánoval pokračovať v hlavnom meste Slovenska. „Povedal som trénerovi Weissovi, že ak ma Slovan nebude chcieť alebo by som nemal byť súčasťou základnej zostavy, tak by som rád odišiel niekam, kde budem hrať,” vyhlásil v nedávnom rozhovore .

Zaujímalo sa o neho niekoľko klubov. Nakoniec sa chorvátsky stredopoliar rozhodol zostať: „Tréner nakoniec nechcel, aby som odišiel. Osud to takto zariadil. Odchod pre mňa nebola možnosť. Chcel som napredovať v Slovane. Ukázalo sa to ako skvelé rozhodnutie.”

Róbert Vittek, bývalý skvelý útočník Slovana a súčasný riaditeľ pre medzinárodné vzťahy v klube, v relácii Futbalový magazín na STVR priznal, že kúpa Toličova bola dohodnutá už na začiatku hosťovania.

„Dáva sa bežne do zmlúv. Mali sme takú s Markom Toličom s Dinamom Záhreb,” vyhlásil Vittek.

Podobne to malo byť aj s návratom Davida Strelca. Ten odišiel v lete 2021 do Talianska za viac ako dva milióny eur. Pred sezónou 2023/2024 prišiel do Slovana na hosťovanie. Po nej klub potvrdil opciu.

Za Strelca budú žiadať zaujímavú sumu

„Jeho predaj bol v podstate dohodnutý už v lete 2023 a bol by dotiahnutý v akomkoľvek prípade,” priznal pred sezónou pre Sportnet expert na taliansky klub, novinár Andrea Bonatti z regionálneho periodika Citta Della Spezia.