Víťazný gól Interu stal prácu dvoch stážistov. Oslavovali v priamom prenose

BRATISLAVA. Dvaja stážisti talianskej verzie televízie Sky Sport prišli o prácu po tom, čo ich videli oslavovať gól v priamom prenose. Upozornil na to web sportbible.com.
Taliansky gigant Inter Miláno cestoval na duel do Verony. Dlho to vyzeralo na konečnú remízu 1:1, no v 93. minúte rozhodol o víťazstve favorita vlastný gól domáceho obrancu Martina Freseho.
Celý duel komentoval moderátor, v zábere kamery bolo aj pozadie štúdia a jeho priestorov. A práve, keď padol víťazný zásah, sa stážisti začali radovať, vyskočili zo stoličiek, objímali sa a výskali. Potom sa rýchlo vytratili mimo záber.
Hoci sa tento moment stal populárnym na sociálnych sieťach, nepáčil sa riaditeľovi Sky Sport Italy Federicovi Ferrimu, ktorý im údajne povedal, aby opustili štúdio.
"Riaditeľ Sky Sport Ferri okamžite zasiahol tým, že poslal dvoch stážistov domov a podpísal veľmi tvrdý interný obežník o mimoriadne chúlostivej záležitosti," napísal novinár Fransesco Ordine k celej situácii.
Podľa talianskeho portálu Lettera43 sa Ferri následne incidentom zaoberal v liste zaslanom všetkým zamestnancom redakcie.
Údajne v ňom stálo: "Vážení kolegovia, dnes (konkrétne v nedeľu 2. novembra, pozn.) sa redakcia stala protagonistom scény nehodnej našej profesie a prestíže a serióznosti, ktorými sa Sky Sport vyznačuje a mala by sa vyznačovať. Hovorím 'redakcia', čím myslím nás všetkých, pretože pre ľudí zvonka neexistujú jednotliví páchatelia, ale Sky Sport, bodka.
A keď niekto z nás urobí hlúposť, urobíme ju všetci. Oslavovať gól akéhokoľvek tímu, nech je to čokoľvek, v akomkoľvek zápase, a predvádzať výčiny v štýle tých v bare a štadióne (bohužiaľ, to platí aj pre novinárske lóže, ale to je iná vec) je vždy neprijateľné, najmä ak sa scénka dostane do vysielania."
V ďalšej časti riaditeľ vyzýva redaktorov, aby si uvedomili, že sú novinári a nie priaznivci. Tiež aby sa správali primerane.