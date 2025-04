Sága okolo Virgila van Dijka je na konci. Kapitán Liverpoolu zostáva na Anfielde

„Je to hrdosť, radosť. Je to neuveriteľné. Doterajšia kariérna cesta a možnosť pokračovať v tomto klube ďalšie dva roky je úžasná a som nesmierne šťastný,“ uviedol 33-ročný Van Dijk vo vyhlásení.

„Vždy to bol Liverpool. Vždy som to mal v hlave, vždy to bol plán – vždy to bol Liverpool.

„Nikdy som o tom nepochyboval, vedel som, že toto je to pravé miesto pre mňa aj moju rodinu. Patrím k Liverpoolu. Nedávno ma niekto nazval ‚adoptovaným Scouserom‘ – som na to hrdý, veľmi ma to potešilo.“