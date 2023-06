Zlaté Moravce odštartovali prípravu s 19 hráčmi. Ondrejka: Rokujeme každý deň od rána do večera

Novou posilou sa stal Vladimír Majdan z FC Košice. Richard Nagy a Miroslav Gono z MŠK Žilina sú tiež s ViOnom dohodnutí, no čaká sa ešte na potvrdenie medzi klubmi.

Na úvodnom tréningu pod vedením hlavného trénera Vladimíra Cifraniča sa predstavilo sedemnásť hráčov do poľa a dvaja brankári.

Z hosťovania v MFK Dubnica nad Váhom sa vrátil útočník Marek Švec. V prvý deň prípravy nebol k dispozícií hlavnému trénerovi Roman Čerepkai, ktorý je na zraze slovenskej reprezentácie do 21 rokov.

"Tím sa určite rozrastie. V obrane potrebujeme posilniť a doplniť v podstate na každej pozícii. Hľadáme ešte hráčov do ofenzívy.

Skautujeme a rokujeme každý deň od rána do večera. Chceme urobiť čo najmenej transferových chýb.

Potrebujeme do našich podmienok získať kvalitných hráčov, ktorí majú aj charakter. Pracujeme na tom, aj keď to nie je jednoduché, no sme trpezliví," povedal pre klubovú stránku generálny manažér Marek Ondrejka.

FC ViOn odohrá v rámci letnej prípravy šesť zápasov. Prvý duel odohrá doma, keď v sobotu 24. júna privíta Petržalku.