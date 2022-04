Emery to na Bayern vie. Mohlo to dopadnúť oveľa horšie, tvrdí Müller

Bayern v Lige majstrov naposledy prehral mimo Allianz arény v roku 2017 v Paríži so St. Germain, ktorý vtedy viedol Unai Emery - terajší kouč Villarrealu.

"Mohlo to pre nás dopadnúť oveľa horšie. Villarreal si zaslúži pochvalu za predvedený výkon. V osemfinále vyradil Juventus Turín a dnes opäť potvrdil, že medzi elitnú osmičku nepostúpil náhodou. Musíme sa rýchlo zmobilizovať a v Mníchove sa prezentovať v oveľa lepšom svetle," zdôraznil Müller.

Aj tréner Bayernu Julian Nagelsmann označil prehru za zaslúženú.

"V prvom polčase sme nedôrazne bránili, chýbala nám sila v osobných súbojoch. V ofenzíve sme boli bezzubí a nevypracovali sme si veľa šancí.

V druhom dejstve to bol bláznivý zápas. Vrhli sme všetky sily do útoku v snahe vyrovnať, no zabúdali sme na zadné vrátka a mohli sme po rýchlych brejkoch Villarrealu inkasovať ďalšie dva góly," priznal Nagelsmann.