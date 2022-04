Villarreal prekvapil Bayern. Zdolal ho jediným gólom

Liga majstrov - štvrťfinále, 1. zápas

Villarreal začal proti favorizovanému Bayernu výborne a už vo 8. minúte išiel do vedenia. Po rýchlej akcii po pravej strane sa lopta dostala cez Morena, Lo Celsa a strele Pareja až k Danjumovi, ktorý ju poslal do siete - 1:0.

V ďalších minútach držal loptu Bayern, ale cez dobre organizovanú defenzívu sa v prvom polčase nedokázal dostať do šancí a ani raz nevystrelil na bránku. Naopak, Villarreal mohol ísť do dvojgólového vedenia, no VAR v 41. minúte neuznal pre ofsajd zásah Coquelina, ktorého center z veľkého uhla zapadol za Neuera.