ONLINE: FC Viktoria Plzeň - Malmö FF dnes, Európska liga LIVE (2. kolo)

FC Viktoria Plzeň - Malmö FF: ONLINE prenos zo zápasu Európskej ligy.
FC Viktoria Plzeň - Malmö FF: ONLINE prenos zo zápasu Európskej ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|2. okt 2025 o 18:00
ShareTweet0

Sledujte ONLINE prenos zo zápasu 2. kola ligovej fázy Európskej ligy: FC Viktoria Plzeň - Malmö FF.

PLZEŇ. Futbalisti FC Viktoria Plzeň a Malmö FF dnes hrajú ďalší zápas ligovej fázy Európskej ligy.

Kde sledovať Európsku ligu?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
banner

Futbal sledujte naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: FC Viktoria Plzeň - Malmö FF (Európska liga LIVE, 2. kolo, ligová fáza, štvrtok, výsledky, NAŽIVO)

Európska liga  2025/2026
02.10.2025 o 18:45
2. kolo
Plzeň
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Malmö
Prenos
Vítam vás pri sledovaní online prenosu Európskej ligy medzi FC Viktoria Plzeň a Malmo FF.

Viktoria Plzeň

Český zástupca v Európskej lige má momentálne slušnú krízu. Po víkendovej prehre 0:1 na domácom trávniku proti nováčikovi zo Zlína bol odvolaný hlavný tréner Miroslav Koubek. Jeho miesto do reprezentačnej prestávky zaujme jeho asistent Marek Bakoš. Viktoria odohrala svoj prvý duel v základnej časti na pôde Ferencvárošu. Hráči Plzne boli veľmi blízko k trom bodom, ale napokon si z Budapešti odniesli len jediný bod.

Malmo FF

Hostia zo Švédska si vybojovali postup do Európskej ligy v poslednom zápase práve proti českému zástupcovi Sigme Olomouc. Malmo dvojzápas zvládlo bravúrne. Doma zvíťazilo 3:0 a vonku po výbornom výkone rovnako tak zvíťazilo, tento krát 2:0. V prvom zápase hlavnej časti narazili na domácej pôde na bulharský Ludogorets Razgrad. Po vyrovnanom priebehu napokon prehrali 1:2.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:45.

Tabuľka Európskej ligy

Európska liga

    Olympique Lyon - RB Salzburg: ONLINE prenos zo zápasu Európskej ligy.
    Olympique Lyon - RB Salzburg: ONLINE prenos zo zápasu Európskej ligy.
    ONLINE: Olympique Lyon - Red Bull Salzburg dnes, Európska liga LIVE (2. kolo)
    dnes 18:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Európska liga»ONLINE: FC Viktoria Plzeň - Malmö FF dnes, Európska liga LIVE (2. kolo)