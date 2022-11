Prajem pekný deň pri sledovaní dnešného online prenosu.



Dnes budeme sledovať zápas Ligy majstrov medzi FC Viktoria Plzeň a FC Barcelona



FC Viktoria Plzeň

Hráči Plzne v doterajšom priebehu skupiny ešte nebodovali. Majú na svojom konte nulu a skóre 3:20. Plzeň už nemôže postúpiť ani do európskej ligy a tak dnes budú bojovať o svoju česť, aby neskončili bez jediného bodu. Uvidíme či sa im to podarí.



FC Barcelona

Hostia pricestujú do Plzne bez šance postúpiť do jarných vyroďovacích bojov. Majú však istú účasť v európskej lige. V tomto zápase sú jasným favoritom a nič iné ako víťazstvo sa od nich neočakáva. Barca získala v doterajšom priebehu 4 body.



Prvý vzájomný zápas



Barcelona : Plzeň 5:1