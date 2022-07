Hráč z Faerských ostrovov: Nie sme rybári. Tí sú dlho preč, nemôžu hrať futbal

Aká bola vaša reakcia na žreb 2. predkola, v ktorom sa stretnete s Dunajskou Stredou?

Že to bude ťažká výzva. Vieme, že tímy zo Slovenska sú veľmi silné, ale chceme spraviť maximum pre to, aby to bol dobrý zápas.

Narodili ste sa v Maďarsku, no od detstva žijete na Faerských ostrovoch. V kádri Dunajskej Stredy figuruje niekoľko maďarských hráčov – tešíte sa na stretnutie?

Samozrejme, veľmi sa teším. Vlani som bol raz v Maďarsku na tréningu a bola to pre mňa nová skúsenosť. Všetci okolo mňa hovorili po maďarsky, bolo to nezvyčajné.