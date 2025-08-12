VIDEO: Brankár sa len obzeral. Mak vrátil Slovan do hry ešte v prvom polčase

Róbert Mak (Slovan) sa teší z úvodného gólu počas odvetného zápasu 3. predkola Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava – Kajrat Almaty.
Róbert Mak (Slovan) sa teší z úvodného gólu počas odvetného zápasu 3. predkola Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava – Kajrat Almaty. (Autor: TASR)
Pozrite si góly zo zápasu ŠK Slovan Bratislava - FK Kajrat Almaty v odvete 3. predkola Ligy majstrov.

BRATISLAVA. Futbalisti ŠK Slovan Bratislava vyhrávajú v odvete 3. predkola Ligy majstrov.

Na domácom trávniku vedú s Kajrat Almaty po prvom polčase 1:0. O zatiaľ jediný gól sa postaral slovenský útočník Róbert Mak.

Fotogaléria zo zápasu ŠK Slovan Bratislava - FK Kajrat Almaty (odveta 3. predkola Ligy majstrov)
Na snímke sprava Kenan Bajrič (Slovan) a Edmilson Santos (Almaty) bojujú o loptu počas odvetného zápasu 3. predkola Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava – Kajrat Almaty.
Na snímke zľava Sandro Cruz (Slovan) a Dan Glazer (Almaty) bojujú o loptu počas odvetného zápasu 3. predkola Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava – Kajrat Almaty.
Na snímke sprava Marko Tolič (Slovan) a Erkin Tapalov (Almaty) bojujú o loptu počas odvetného zápasu 3. predkola Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava – Kajrat Almaty.
Na snímke zľava Róbert Mak a kapitán Vladimír Weiss ml. (obaja Slovan) sa tešia z úvodného gólu počas odvetného zápasu 3. predkola Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava – Kajrat Almaty.
13 fotografií
Na snímke Róbert Mak (Slovan) sa teší z úvodného gólu počas odvetného zápasu 3. predkola Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava – Kajrat Almaty.Na snímke asistent trénera Boris Kitka (Slovan) gestikuluje počas odvetného zápasu 3. predkola Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava – Kajrat Almaty.Na snímke zľava kapitán Vladimír Weiss ml. (Slovan) a Egor Sorokin (Almaty) bojujú o loptu počas odvetného zápasu 3. predkola Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava – Kajrat Almaty.Na snímke zľava kapitán Vladimír Weiss ml. sa teší z úvodného gólu, ktorý strelil jeho spoluhráč Róbert Mak (obaja Slovan) počas odvetného zápasu 3. predkola Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava – Kajrat Almaty.Na snímke zľava kapitán Vladimír Weiss ml. sa teší z úvodného gólu, ktorý strelil jeho spoluhráč Róbert Mak (obaja Slovan) počas odvetného zápasu 3. predkola Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava – Kajrat Almaty.Na snímke druhý zľava kapitán Vladimír Weiss ml. sa teší z úvodného gólu, ktorý strelil jeho spoluhráč Róbert Mak (tretí zľava, obaja Slovan) počas odvetného zápasu 3. predkola Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava – Kajrat Almaty.Na snímke tréner Kajratu Almaty Rafael Urazbachtin gestikuluje počas odvetného zápasu 3. predkola Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava – Kajrat Almaty.Na snímke zľava Tigran Barseghjan (Slovan) a Luis Mata (Almaty) bojujú o loptu počas odvetného zápasu 3. predkola Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava – Kajrat Almaty.Na snímke zľava Róbert Mak (Slovan) v gólovej šanci, vpravo brankár Aleksandr Zaruckij (Almaty) počas odvetného zápasu 3. predkola Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava – Kajrat Almaty.

Slovan potrebuje zvíťaziť aspoň o dva góly, aby si zabezpečil postup do play-off Ligy majstrov. V Kazachstane prehral 0:1.

VIDEO: Góly zo zápasu Slovan Bratislava - Kajrat Almaty

VIDEO: Róbert Mak a jeho gól na 1:0

Facebook video
