VIDEO: Brankár sa len obzeral. Mak vrátil Slovan do hry ešte v prvom polčase

BRATISLAVA. Futbalisti ŠK Slovan Bratislava vyhrávajú v odvete 3. predkola Ligy majstrov.
Na domácom trávniku vedú s Kajrat Almaty po prvom polčase 1:0. O zatiaľ jediný gól sa postaral slovenský útočník Róbert Mak.
Fotogaléria zo zápasu ŠK Slovan Bratislava - FK Kajrat Almaty (odveta 3. predkola Ligy majstrov)
Slovan potrebuje zvíťaziť aspoň o dva góly, aby si zabezpečil postup do play-off Ligy majstrov. V Kazachstane prehral 0:1.
VIDEO: Góly zo zápasu Slovan Bratislava - Kajrat Almaty
VIDEO: Róbert Mak a jeho gól na 1:0