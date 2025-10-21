Futbalový sen sa stal skutočnosťou. Rybárska dedina je majster švédskej ligy

Futbalisti Mjällby oslavujú zisk titulu
Futbalisti Mjällby oslavujú zisk titulu (Autor: REUTERS)
REUTERS, TASR|21. okt 2025 o 08:23
V 27 zápasoch prehrali len raz.

ŠTOKHOLM. Švédsky outsider Mjällby AIF sa postaral o rozprávkový príbeh. Po víťazstve 2:0 na pôde IFK Göteborg 2:0 získal svoj prvý titul v najvyššej súťaži Allsvenskan.

Klub z malej rybárskej dedinky na juhu krajiny tak dosiahol senzačný historický úspech.

Jacob Bergström otvoril skóre akrobatickým gólom zblízka v 21. minúte a o sedem minút neskôr pridal druhý zásah Tom Pettersson.

Mjällby si tak tri kolá pred koncom zabezpečil nedostihnuteľný 11-bodový náskok pred druhým Hammarby.

„Niečo také som si v živote ani len nevedel predstaviť,“ priznal Bergström.

„Som neuveriteľne vďačný za tento tím – ukázali sme, že sila kolektívu vás môže dostať neskutočne ďaleko. Máme veľa hráčov, ktorí dávajú pre Mjällby úplne všetko. Je to fantastické.“

VIDEO: Zostrih zápasu Göteborg - Mjällby

Dedina Mjällby na polostrove Listerlandet má menej než 1 400 obyvateľov, no podporu čerpá z celého okresu Sölvesborg. Na zápas do Göteborgu pricestovalo viac ako 1 500 fanúšikov, aby videli, ako ich tím spečatí historický titul.

Napriek tomu, že rozpočet klubu je v porovnaní s gigantmi ako Hammarby či Malmö FF neporovnateľne menší, práve rozumný skauting a vedecký prístup k tréningu sa stali základom ich neuveriteľného úspechu.

Domáci Göteborg síce vystrelil 22-krát, z toho 10-krát na bránu, no hostí prakticky neohrozil.

Medzitým, čo spoluhráči oslavovali v zlatých klobúkoch, Bergström – ktorý pôsobí v klube už počas svojho tretieho angažmánu – skromne zľahčoval svoj gól pred nadšenými fanúšikmi.

„Boli to len také polovičné nožničky,“ vtipkoval. „Nebolo to presne to, o čom som sníval – skôr len taká dorážka. Ale som za to vďačný,“ dodal 30-ročný útočník.

„Som tu dokopy osem rokov, hrám po boku svojich najlepších priateľov a celé je to jednoducho úžasné. Som vďačný,“ uzavrel Bergström.

Mjällby v 27 zápasoch utrpelo jedinú prehru a slávi najväčší úspech v 86-ročnej histórii klubu. Má pritom až deviaty najhodnotnejší káder medzi 16 tímami Allsvenskan.

Obhajca titulu Malmö za ním zaostáva v tabuľke o priepastných 21 bodov.

