VIDEO: Rivalita nevyhasla. Škrtel a Costa sa do seba pustili aj po rokoch

LONDÝN. Futbalisti Martin Škrtel a Diego Costa opäť pripomenuli svoju známu rivalitu a bojovnosť z čias ich pôsobenia v Premier League.
Obaja proti sebe nastúpili v charitatívnom zápase legiend Liverpoolu proti Chelsea a ich prítomnosť sa nezaobišla bez menšieho incidentu.
Niekdajší slovenský stopér v drese Liverpoolu počas prvého polčasu obral Costu o loptu skĺznutím, čo sa španielskemu útočníkovi vôbec nepáčilo a bezprostredne po zákroku sa ho pokúsil kopnúť.
VIDEO: Incident Škrtela a Costu v charitatívnom zápase
Obaja hráči sa následne dostali do slovnej výmeny, pričom Costa dostal od rozhodcu žltú kartu.
Charitatívny zápas na Stamford Bridge sa napokon skončil triumfom Liverpoolu po 1:0 po góle Ryana Babela v 77. minúte.