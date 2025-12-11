VIDEO: Góly zápasu FK Škendija - Slovan Bratislava v Konferenčnej lige

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava hrali svoj piaty zápas v ligovej fáze Konferenčnej ligy. Na pôde šampióna Severného Macedónska FK Škendija 79 prehrali 0:2.
„Belasí“ inkasovali po polhodine hry, keď si dal po rohovom kope vlastný gól Guram Kašia.
V nadstavenom čase prvého polčasu zvýšil skóre Sebastjan Spahiu.
