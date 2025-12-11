VIDEO: Góly zápasu FK Škendija - Slovan Bratislava v Konferenčnej lige

Fotogaléria (16)
Sportnet|11. dec 2025 o 19:58
Pozrite si góly zo zápasu FK Škendija - Slovan Bratislava v Konferenčnej lige.

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava hrali svoj piaty zápas v ligovej fáze Konferenčnej ligy. Na pôde šampióna Severného Macedónska FK Škendija 79 prehrali 0:2.

„Belasí“ inkasovali po polhodine hry, keď si dal po rohovom kope vlastný gól Guram Kašia.

Fotogaléria zo zápasu FK Škendija 79 - Slovan Bratislava (Konferenčná liga - 5. kolo)
Na snímke sprava Klisman Cake (Škendija), Dominik Takáč a Kevin Wimmer (obaja Slovan) počas stretnutia 5. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy UEFA FK Škendija Tetovo - ŠK Slovan Bratislava.
Na snímke vľavo Cesar Blackman (Slovan) a vpravo Ronaldo Webster (Škendija) počas stretnutia 5. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy UEFA FK Škendija Tetovo - ŠK Slovan Bratislava.
Na snímke uprostred Rahim Ibrahim (Slovan), vpravo Besart Ibraimi (Škendija) a vľavo Kamer Qaka (Škendija) počas stretnutia 5. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy UEFA FK Škendija Tetovo - ŠK Slovan Bratislava.
16 fotografií
Na snímke vpravo Róbert Mak (Slovan) a vľavo Imran Fetai (Škendija) počas stretnutia 5. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy UEFA FK Škendija Tetovo - ŠK Slovan Bratislava.

V nadstavenom čase prvého polčasu zvýšil skóre Sebastjan Spahiu.

Pozrite si góly zo zápasu FK Škendija a Slovan Bratislava.

VIDEO: FK Škendija - Slovan Bratislava 1:0

Konferenčná liga - tabuľka ligovej fázy

Konferenčná liga

    Na snímke hráči Slovana po ukončení stretnutia 5. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy.
    Fanúšikovia predčasne opustili arénu. Bol to hanebný výkon, priznala opora Slovana
    Pavol Spál|dnes 21:21|8
