ONLINE: Škendija Tetovo - ŠK Slovan Bratislava dnes, Konferenčná liga LIVE (5. kolo)

Futbalisti tímov Škendija Tetovo a ŠK Slovan Bratislava dnes hrajú zápas piateho kola ligovej fázy Konferenčnej ligy v ročníku 2025/2026.
Stretnutie hostí Národná aréna Tošeho Proeskiho v Skopje, úvodný výkop je naplánovaný na 18:45 h.
Kde sledovať Konferenčnú ligu?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Škendija Tetovo - ŠK Slovan Bratislava (Konferenčná liga LIVE, 5. kolo, ligová fáza, štvrtok, výsledky, NAŽIVO)
Európska konferenčná liga 2025/2026
11.12.2025 o 18:45
5. kolo
Škendija
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Slovan Bratislava
Prehľad
Rozhodca: Kristjansson – Sigurdarson, Sigurdsson.
Prenos
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 5. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy medzi Škendijou Tetovo a Slovanom Bratislava.
Tetovo je po 4 zápasoch na priebežnom 25. mieste. Získalo 4 body a to za výhru nad Shelbournom a za remízu s Jagielloniou. Prehrali s Vallecanom a s Dritou.
Slovan je na tom o bod horšie a momentálne mu patrí 29. miesto. Prehral svoje úvodné 3 zápasy a to so Štrasburgom, Alkmaarom a s KuPSom. Naposledy, ale doma dokázal zdolať Vallecano. Následne, ale Slovan prehral v lige s Ružomberkom a aj s poslednými Košicami a nálada v tíme rozhodne nie je dobrá. Uvidíme či si ju dnes dokážu napraviť v Severnom Macedónsku.
Tieto tímy sa spolu ešte nikdy nestretli a bude to tak pre ne premiérový vzájomný zápas.
Tetovo je po 4 zápasoch na priebežnom 25. mieste. Získalo 4 body a to za výhru nad Shelbournom a za remízu s Jagielloniou. Prehrali s Vallecanom a s Dritou.
Slovan je na tom o bod horšie a momentálne mu patrí 29. miesto. Prehral svoje úvodné 3 zápasy a to so Štrasburgom, Alkmaarom a s KuPSom. Naposledy, ale doma dokázal zdolať Vallecano. Následne, ale Slovan prehral v lige s Ružomberkom a aj s poslednými Košicami a nálada v tíme rozhodne nie je dobrá. Uvidíme či si ju dnes dokážu napraviť v Severnom Macedónsku.
Tieto tímy sa spolu ešte nikdy nestretli a bude to tak pre ne premiérový vzájomný zápas.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:45.