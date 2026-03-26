Brazílska šou a slovenské legendy. Do Trnavy príde hviezdny Ronaldinho

Do Trnavy mieri bývalá brazílska futbalová hviezda Ronaldinho. Na jeseň spolu s ďalšími poprednými hráčmi z krajiny Latinskej Ameriky odohrajú na Štadióne Antona Malatinského exhibičné stretnutie proti tímu Futbalových legiend Slovenska.
Duel, ktorý nesie názov Ronaldinho Show Slovakia 2026, je naplánovaný na sobotu 19. septembra o 17.00 h.
„Prinášame viac ako zápas legiend, pôjde o zábavnú šou pre celé rodiny a nielen pre fanúšikov futbalu. Snažíme sa priniesť mix kultúr, športovcov aj z iných odvetví, influencerov, spevákov," uviedol v mene organizátorov Mauricio dos Santos.
Zostavu vyberie samotný Ronaldinho
„Keď Slovensko, tak voľba bola jasná - Trnava. Mesto, ktoré žije futbalom a štadión, ktorý má dušu. Verím, že keď sa 19. septembra rozsvietia svetlá na štadióne, začne sa výnimočný večer," pridal ďalší z organizátorov Gabriel Zajdel.
Mená hráčov, ktorí nastúpia do duelu za brazílsku stranu, budú organizátori zverejňovať postupne. Ako uviedli, výber bude mať na starosti samotný Ronaldinho.
Ako prezradil zakladateľ platformy, ktorá organizuje podobné zápasy legiend po celom svete, Márcio Granados, na trnavský trávnik vybehnú aj hráči ako Helton (Porto), Maicon (Inter Miláno), Aldair (AS Rím), Carlos Gamarra (Inter Miláno), Anderson Polga (Sporting), André Santos (Arsenal Londýn) či Rafinha (Bayern).
„Je privilégiom byť súčasťou takejto akcie. Som šťastný, že som sa vrátil na Slovensko, s ktorým mám dve veľmi dobré skúsenosti. Jednu na klubovej úrovni s Portom a druhú s reprezentáciou z olympiády. Ďakujem všetkým, ktorí podporujú futbal, pretože aj vďaka futbalu sa svet môže stať lepším," uviedol brankár Helton.
Exhibičný duel bude aj pripomienkou súbojov, ktoré odohrali slovenské tímy s Brazíliou. Medzi ne patrí zápas pohára UEFA v roku 2003, keď Púchov ešte na starom trnavskom štadióne senzačne remizoval s Barcelonou 1:1.
Ronaldinho vtedy odohral za španielskeho giganta celý duel, za Púchov skóroval Milan Jambor.
„Chceme prepojiť viaceré generácie. Niektoré mená už máme potvrdené, zverejňovať ich budeme postupne. Milan Jambor vo výbere nebude chýbať," potvrdil Cleber Silva, bývalý hráč viacerých slovenských klubov vrátane Spartaka Trnava, ktorý momentálne pracuje ako tréner v FK Nitra. V organizačnom tíme prepája brazílsky a slovenský svet.
Domáci tím povedie Miroslav Karhan
Miroslav Karhan bude hlavnou tvárou slovenského tímu, Ikonický trnavský futbalista hrával v Betise Sevilla skôr než prišiel Ronaldinho do Barcelony, na trávniku sa s ním osobne síce nestretol, celkovo však vníma Brazílčana ako obrovskú postavu svetového futbalu.
„Takáto skvelá akcia si zaslúži, aby do hľadiska prišlo čo najviac ľudí. Príde nielen Ronaldinho, ale veľa výborných brazílskych futbalistov. S brazílskym futbalistami mám pozitívne skúsenosti. Keď som začínal v Betise, bol mi nápomocný Denilson, vtedy najdrahší futbalista sveta.
Napriek tomu, že bol veľká osobnosť, bol veľmi milý a pomáhal mi so začiatkami v klube. Robson Ponte bol môj spoluhráč vo Wolfsburgu, spomínam si aj na Marcelinha z neskoršieho pôsobenia," uviedol Miroslav Karhan.
Dnes 46-ročný Ronaldinho mimo iného vyhral v roku 2002 s Brazíliou majstrovstvá sveta, v roku 2005 získal Zlatú loptu - prestížne ocenenie pre najlepšieho futbalistu pôsobiaceho v Európe a o rok neskôr triumfoval s FC Barcelona v Lige majstrov.
