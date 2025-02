Futbal v meste sa uskutoční aj tento rok. Je to turnaj, ktorý mám rád, vraví Hamšík

Zúčastnené tímy dostanú príležitosť navštíviť prvoligové štadióny, vyvádzať profesionálnych hráčov na zápasoch, či privítať ich na svojom tréningu," uvádza sa v tlačovej správe Únie ligových klubov, riadiacej organizácie najvyššej slovenskej súťaže.

Podľa prezidenta únie Ivana Kozáka majú podobné projekty veľký význam: "V dnešnej dobe je dôležité podporovať mladé talenty na ceste za ich snom, je dôležité robiť projekty, ktoré podporujú deti, aby sa hýbali.

Vnímame to tak aj my, hoci naším prioritným zámerom je rozvoj najvyššej slovenskej futbalovej ligy. Hlavnou myšlienkou projektu je vytiahnuť futbal zo štadiónov bližšie k ľuďom a ukázať túto hru v plnej kráse. Deti to baví a motivuje."

Registrovať sa môžu všetky futbalové družstvá a školy vo vekovej kategórii do 11 rokov. Na každom turnaji sa zúčastní maximálne 16 tímov, prví dvaja postúpia do celoslovenského finále.

Ambasádorom projektu je štvrtý rok za sebou Marek Hamšík.

"Futbal v meste je turnaj, ktorý mám rád. Hrával ho aj môj syn Lucas, keď bol mladší a v roku 2022 ho dokonca so svojím tímom aj vyhral. Vtedy som to nemohol sledovať naživo v Bratislave, ale mal som všetko sprostredkované prostredníctvom videí.

Futbal v meste má skvelú atmosféru a je to zaujímavý turnaj so zaujímavou myšlienkou vytiahnuť futbal späť na ulicu. Je to rýchle, dynamické, akčné. Deti to baví a mňa tiež. Určite budem na finále a keď mi to okolnosti dovolia, rád zájdem minimálne aj na jedno semifinále," povedal bývalý slovenský reprezentant.