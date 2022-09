Futbalisti a futbalistky budú zarábať rovnako. V Amerike uzavreli dohodu

WASHINGTON. Americká futbalová federácia (USSF) podpísala v utorok so svojou mužskou i ženskou reprezentáciou kolektívnu dohodu, na základe ktorej dostanú americkí futbalisti aj futbalistky rovnaké platy.

"Veľa ľudí pomáhalo a pracovalo na tom, aby sa toho mohlo uskutočniť. Nepodarilo by sa to bez ani pomoci futbalistov, ktorí sa tiež pridali do boja za rovnosť platov," doplnila.