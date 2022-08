Futbalistky dostanú rovnaké odmeny ako muži. V USA schválili rovnosť platov

"Najdôležitejšie je to, že proti dohode nikto nenamietal a žalobkyne dosiahli svoj cieľ - rovnosť platov. Súd je spokojný s tým, že táto dohoda je férové a rozumné riešenie," uviedol sudca Klausner vo svojom stanovisku.

Dohodu by mal oficiálne schváliť 5. decembra. Dovtedy sa majú hráčky s pomocou svojich právnikov dohodnúť na tom, ako bude spomenutá suma prerozdelená, ktoré hráčky dostanú finančnú podporu a v akej výške. Malo by to byť na základe odohraných minút.

Najviac sa o téme rovnosti platov v americkom futbale hovorilo počas majstrovstiev sveta žien v roku 2019 vo Francúzsku, na ktorých triumfovali práve Američanky.

Rovnaké podmienky pre obe reprezentácie USA presadzovali najmä hviezdne hráčky Alex Morganová a Megan Rapinoeová.