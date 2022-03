Ukrajinský futbalista nechce hrať v Petrohrade. Predčasne klub opúšťa

BRATISLAVA. Ukrajinský obranca Jaroslav Rakyckyj pre ruskú agresiu opúšťa tím ruského futbalového majstra Zenit Petrohrad.

Tridsaťdvaročný futbalista odohral v rodnom meste Vladimíra Putina 108 zápasov, v ktorých strelil sedem gólov.

“Pre zložitú rodinnú situáciu požiadal klub o predčasné ukončenie zmluvy. Rodine a priateľom nášho hráča želáme všetko najlepšie a samozrejme, dúfame, že ho opäť uvidíme na futbalovom ihrisku,“ zverejnil stanovisko veľkoklub z Petrohradu, cituje z neho portál ORF.



Jaroslav Rakyckyj do Petrohradu prestúpil v januári 2019 z najlepšieho ukrajinského tímu Šachtar Doneck. A tento jeho odchod do Ruska vyvolal vlnu nevôle. Vtedajší reprezentačný tréner Andrij Ševčenko ho dokonca na tri zápasy nenominoval do zostavy národného mužstva.