Problém pre Juventus, UEFA údajne pripravuje vylúčenie z európskych súťaží

Ak by sa Juventus nekvalifikoval do Ligy majstrov, Európskej ligy alebo Európskej konferenčnej ligy, UEFA by mohla počkať na rozhodnutie talianskej justície.

To by bolo však pre Juventus problematické, keďže prípadné vylúčenie zo súťaže sa môže presunúť na sezónu 2024-25.