Ďalšia zmena? UEFA má chystať novinky v európskych súťažiach

BRATISLAVA. Európske klubové súťaže by v roku 2027 mohla čakať ďalšia zmena formátu.

Ako referuje web španielskeho denníka Marca, podľa známeho novinára Alfreda Relaňa, predstavitelia Európskej futbalovej únie (UEFA) a Európskej asociácie klubov (ECA) na nedávnych stretnutiach diskutovali o možnosti vytvoriť tri 18-členné súťaže - Superligu, Európsku ligu a Ligu uchádzačov.

Organizácie sa údajne zaoberali myšlienkou fungovania týchto súťaží od spomenutého roku 2027 s tým, že načrtli aj to, aby medzi hierarchicky prvou a druhou súťažou boli každoročne dvaja zostupujúci a postupujúci, kým medzi druhou a treťou by to boli štyri zostupy a postupy.