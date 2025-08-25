Inter vykročil do nového ročníka bezchybne. Turínu strelil na úvod 5 gólov

RÍM. Futbalisti Interu Miláno majú za sebou suverénny vstup do nového ligového ročníka talianskej Serie A. Vo svojom úvodnom stretnutí v pondelok deklasovali na San Sire hosťujúci FC Turín 5:0.
„Nerazzurri“ dvoma gólmi potiahol francúzsky útočník Marcus Thuram, po jednom presnom zásahu pridali kapitán Lautaro Martinez, obranca Alessandro Bastoni a strelecký účet v drese Milánčanov si otvorila letná posila z Parmy Ange-Yoan Bonny.
Futbalisti Hellasu Verona remizovali v pondelňajšom stretnutí 1. kola talianskej Serie A na pôde Udinese Calcio 1:1.
Domácich poslal do vedenia v 53. minúte dánsky obranca Thomas Kristensen, deľbu bodov zariadil v 73. minúte nemecký stredopoliar Suat Serdar.
Hellasu dlhodobo nepomôže slovenský reprezentant Tomáš Suslov, ktorý podstúpil operáciu zraneného kolena.
Serie A - 1. kolo:
Udinese Calcio - Hellas Verona 1:1 (0:0)
Góly: 53. Kristensen - 73. Serdar
Inter Miláno - FC Turín 5:0 (2:0)
Góly: 36. a 62. Thuram, 18. Bastoni, 52. Martinéz, 72. Bonny