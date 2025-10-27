VIDEO: Škriniar s ďalšou výhrou. Bývalý slovanista videl červenú za surový faul

Süper Lig - 10. kolo
Gaziantep - Fenerbahce 0:4 (0:2)
Góly: 5. a 21. En Nesyri, 81. a 88. Talisca
ČK: 86. Abena (Gaziantep)
/Milan Škriniar (Fenerbahce) odohral celý zápas a dostal ŽK/
BRATISLAVA. Futbalisti Fenerbahce Istanbul dosiahli tretie víťazstvo v priebehu deviatich dní. V zápase 10. kola tureckej Süper Lig si poľahky poradili s domácim Gaziantepom 4:0.
Pre mužstvo, ktoré po konci Josého Mourinha vedie Dominic Tedesco, to bol šiesty ligový triumf, vďaka ktorému potvrdilo tretie miesto tabuľky.
Okrem Fenerbahce ešte neokúsil horkosť ligovej prehry ani vedúci Galatasaray, ktorý doposiaľ stratil len dva body za remízu s Besiktasom.
Pondelňajšie víťazstvo tureckého veľkoklubu režírovali hlavné útočné zbrane. V prvom polčase dvakrát skóroval Youssef En Nesyri a rovnako dva góly strelil aj Talisca, ktorý Maročana v 78. minúte nahradil.
V drese hostí opäť nastúpil s kapitánskou páskou slovenský obranca Milan Škriniar a predviedol spoľahlivý výkon, o čom svedčí ďalšie čisté konto.
V 43. minúte dostal žltú kartu za gesto, ktorým reagoval na to, že rozhodca odpískal jeho faul v strede ihriska. Práve hlavného arbitra fanúšikovia Fenerbahce kritizovali, keďže až tretinu z 15 faulov ocenil žltou kartou.
VIDEO: Zostrih zo zápasu Gaziantep - Fenerbahce
V závere po konzultácii so systémom VAR siahol aj po červenej karte, ktorú ukázal domácemu Myentymu Abenovi. Bývalý obranca Slovana Bratislava tvrdo zasiahol Taliscu zozadu a putoval predčasne pod sprchy.
"Od Abenu to bol pokus o vraždu. Takéto niečo rozhodne nie je normálne," uviedol v štúdiu Ekol Sports bývalý turecký futbalista Ümit Karan.
Fenerbahce najbližšie čaká derby proti Besiktasu a budúci týždeň bude mať opäť pohárové povinnosti, keď nastúpi v Štruncových sadoch proti Plzni.