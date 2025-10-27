Chabé výkony si vyžiadali zmenu. Juventus po ďalšej prehre vyhodil trénera

TASR|27. okt 2025 o 13:13
Na lavičke tímu bol od marca.

TURÍN. Igor Tudor už nie je tréner futbalistov Juventusu Turín. Vedenie klubu ho prepustilo po sérii neúspešných výsledkov v talianskej Serii A necelý deň po prehre 0:1 na pôde Lazia Rím.

Informovala o tom agentúra AFP.

Juventus je v tabuľke na siedmom mieste so šesťbodovou stratou na vedúci SSC Neapol. V uplynulých piatich zápasoch získala „stará dáma" iba päť bodov.

V stredajšom dueli proti Udinese povedie mužstvo z lavičky Massimiliano Brambilla.

Chorvát Tudor v marci nahradil pri kormidle Thiaga Mottu.

    dnes 13:13
