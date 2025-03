Ojedinelý výbuch, vraví Gašparík. Trnava doma nezažila podobné fiasko dlhé roky

Prvý polčas duelu pritom nenaznačoval, že by Spartak mohol ťahať za kratší koniec. Žilina síce viedla dvojgólovým rozdielom, herne však vládli na trávniku červeno-čierni, ktorí aj vďaka dominantnému výkonu dokázali ešte do prestávky vyrovnať.

„Ťažko sa mi to hodnotí, nezvládli sme to. Bol to dôležitý zápas a dostať štyri góly doma je veľa. Mrzí nás to,“ kajal sa po zápase stredopoliar Spartaka Miloš Kratochvíl.

Hovorili sme si, že takto to nemôže byť a kto mohol čo spraviť lepšie. Zakončili sme však debatu tým, že môžeme byť v kľude a stále to máme vo svojich rukách,“ dodal Ďuriš.

Žilinčania mali za sebou nevydarené zápasy, no tento duel ustáli. „Slovo má v kabíne cez polčas tréner, aj my hráči si medzi sebou povieme veci.

„Pre diváka to bol dobrý zápas, hralo sa z jednej strany na druhú, padlo šesť gólov. Duel sme zvládli a myslím si, že nám to prospeje aj po mentálnej stránke,“ povedal Ďuriš po zápase.

Tréner MŠK Michal Ščasný zvolil do druhého dejstva správny štýl boja proti trnavskému tímu.

„Potrebovali sme zmeniť mentalitu smerom do ofenzívy. Mali sme dobré prechody, ale ľahko sme strácali lopty. Chceli sme to otáčať cez stred ihriska do opačnej strany, kde s tým Trnava má obrovské problémy.

My sme však začali na jednej strane a tam sme dokončili útok. To bola jedna vec, druhá čo sme potrebovali zmeniť, bol pressing. Išli sme v postavení 5-4-1 aj do vysokého napádania, oni sa nám stále snažili prečíslovať stranu Oforim, Mišom Ďurišom, troma - štyrmi hráčmi.

Nechávali sme stopérom priestor rozohrať kolmé lopty. Museli sme to zmeniť, Jambora sme teda posunuli viac pri nápadaní k Zeljkovičovi a stopérov sme atakovali krídelníkmi. To nám veľmi pomohlo, vzadu sme to mali rozobrané jeden na jedného a Trnava už sa nedostávala do situácií. To podľa mňa rozhodlo zápas,“ odkryl úspešné taktické karty Ščasný.

VIDEO: Zostrih zápasu Trnava - Žilina