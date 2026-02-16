Trnava chcela viac ako bod, ale Žilinu podržal brankár. Staňo: Zachytal výborne

Dvadsiate kolo futbalovej Niké ligy prinieslo mnohé prekvapujúce výsledky. Po nečakanej prehre Slovana Bratislava s Trenčínom 0:2 zakopla aj Dunajská Streda s Komárnom (2:2).
V záverečnom zápase víkendu tak mali Trnava aj Žilina vo vzájomnom dueli šancu vylepšiť si postavenie v tabuľke oproti svojim konkurentom v boji o špicu. Po bezgólovom výsledku sa však na čele tabuľky takmer nič nezmenilo.
„Vnímali sme, že Slovan prehral. V zápase robíte všetko, aby ste ho zvládli. Prvý polčas nasvedčoval, že môžeme vyhrať, napokon sme radi aj za bod, ktorý nás priblížil opäť bližšie k Slovanu.
Zápasov v sezóne zostáva ešte veľmi veľa, budú priame konfrontácie a môže vyskočiť Dunajská Streda, Trnava aj my. Slovan naháňajú tri mužstvá a musí potvrdzovať v každom zápase postavenie, čo je super,“ vravel po stretnutí so Spartakom tréner Žiliny Pavol Staňo.
VIDEO: Tréner Žiliny hodnotí zápas
V podobnom duchu komentoval situáciu aj tréner Trnavčanov Antonio Muňoz.
„Samozrejme, mrzí nás, že sme nevyužili šancu dostať sa bližšie k čelu tabuľky. Každý zápas v tejto lige bude náročný, znížili sme stratu o jeden bod a ešte so súpermi budeme hrať. Teraz sme sklamaní, ale musíme ísť ďalej a pokúsiť sa vyhrať ďalší zápas. Krok za krokom, verím, budeme k cieľu bližšie.“
Trnavský duel mal dva odlišné polčasy. Kým v prvom herne dominovala Žilina, po obrátke prevzal taktovku hry Spartak. Za zmenou na ihrisku boli taktické preskupenia na trnavskej strane.
„Pokúsili sme sa dostať do stredu ešte jedného hráča, aby sme lepšie kontrolovali hru, dominovali na lopte a lepšie pressovali. Apeloval som na hráčov, aby robili viac nábehov v útočnej fáze, čo hneď prinieslo šancu Kudličku. Prišla teda pozitívna zmena, bohužiaľ sme neskórovali,“ pokračoval Muňoz, ktorý oproti prvému jarnému stretnutiu v Michalovciach výrazne pozmenil základnú zostavu.
VIDEO: Tréner Trnavy hodnotí zápas
Na lavičke napr. zostal aj kapitán Martin Mikovič, ktorý podal na východe republiky dobrý výkon. „V priebehu týždňa odohráme tri zápasy, takže sme riešili aj to ako zložiť mužstvo na všetky tri stretnutia. Navyše, Roko Jureškin hral tiež veľmi dobre, dostal teda šancu ako aj ďalší hráči,“ vysvetlil Muňoz.
Na andelov čaká už v stredu 18. februára o 18:00 h pohárový duel Slovnaft Cup-u, v osemfinále privítajú Slovan Bratislava.
„Bude to ťažký zápas, pohárový, na jedno stretnutie. Dáme do toho všetko a verím, že postúpime. Slovan má kvalitnú ofenzívu, na to si musíme dať pozor, ale budeme sa snažiť hrať náš futbal a verím, že ich týmito zbraňami zdoláme,“ zdôraznil futbalista Spartaka Erik Sabo.
Pod trénerom Muňozom nastupuje tento stredopoliar výlučne na poste stredného obrancu. Aj proti Žiline prispel svojím výkonom k čistému kontu.
„Chceli sme tri body, aby sme preskočili Žilinu. Nevyšiel nám prvý polčas, v ktorom bol súper lepší. Po zmene strán to bolo z našej strany lepšie. Cez prestávku tréner trochu zvýšil hlas, aj my hráči sme si povedali, že takto nemôžeme hrať doma pred našimi fanúšikmi.
Začali sme viac behať, vyhrávať súboje, odzrkadlilo sa to v tom, že sme sa dostávali do príležitostí. Bohužiaľ, keď ich nepremeníme, bez gólu nevyhráme,“ dodal Sabo.
Žilinčanov v druhom polčas podržal výbornými zákrokmi brankár Jakub Badžgoň. Len 20-ročný mladík dostáva po zimnom odchode Jána Belka do Vikingu Stavanger príležitosť medzi troma žrďami. Zatiaľ má stopercentnú bilanciu, neinkasoval doma od Komárna ani v Trnave.
„Bod z Trnavy je výborný ako vždy z vonku, keď je priama konfrontácia štyroch tímov z vrchu tabuľky. Škoda prvého polčasu, keby sme premenili šance, mohlo sme viesť o dva – tri góly, ale to isté si môže Trnava povedať po druhom dejstve. Z pohľadu diváka muselo zápas baviť,“ hodnotil Badžgoň, ktorého výkon pochválil aj tréner Staňo:
„Hlavne v druhom polčas v Trnave nás podržal a vychytal dobré šance Spartaka. Má to ťažké v tom, že vchádza hneď do ťažkých zápasov ako jednotka. Miesto si zastal, zachytal výborne. V domácom stretnutí tiež udržal nulu, ale tam nemal toľko roboty ako v Trnave. Potvrdil pozíciu jednotky.“