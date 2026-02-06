Prvé jarné kolo prinesie šláger o čelo i boj o záchranu. Fodrek: Sme zdravo motivovaní

Prvé jarné a celkovo 19. kolo futbalovej Niké ligy prinesie konfrontáciu druhého tímu tabuľky s jej lídrom, ktorá môže zamiešať karty v boji o titul.
Šláger v MOL Aréne medzi domácim FC DAC 1904 Dunajská Streda a sedemnásobným sériovým šampiónom ŠK Slovan Bratislava je na programe v sobotu 7. februára o 18.00 h.
Slovan zimoval na čele tabuľky s jednobodovým náskokom pred DAC. „Belasí“ budú musieť na jar odraziť útoky viacerých prenasledovateľov, okrem tímu zo Žitného ostrova sú reálne v hre o trofej Esencia hry aj FC Spartak Trnava a MŠK Žilina so štvor, resp. päťbodovým mankom.
Žilina má aj najlepšiu ofenzívu v lige
Žilinčania majú v kádri momentálne najlepšieho kanoniera súťaže, Michal Faško nastrieľal 12 gólov, o štyri viac ako Ammar Ramadan z Dunajskej Stredy.
Žilina má aj najlepšiu ofenzívu v lige, nastrieľala 42 gólov, v tejto štatistike je druhý Slovan s 38 gólmi. DAC má o jednu prehru menej ako líder, ale zverenci Branislava Fodreka nazbierali až päť remíz. Ich forma však na jeseň gradovala a jar sľubuje za posledné roky jednu z najdramatickejších zápletiek v boji o titul.
„Máme za sebou dobrú prípravu, hoci so smolou na počasie. Teším sa na sobotu, na pre nás dôležitý zápas. Podľa mňa nás čaká doteraz možno najťažšia jar.
Nebude to ľahké, práve naopak, no poďme do toho naplno,“ citoval klubový web Slovana stopéra Gurama Kašiu.
Z DAC odišiel krátko pred začiatkom jarnej časti Damir Redzic, ktorý prestúpil do Salzburgu, no klub má aj bez maďarského reprezentačného krídelníka tie najvyššie ambície. Príprava trvala päť týždňov, mužstvo absolvovalo sústredenie v Turecku.
„Podarilo sa nám absolvovať dobrú prípravu. Menší škrt nastal v Turecku pre počasie, ale rovnaké problémy mali aj ostatné slovenské kluby. S prípravou som spokojný, chlapci od prvého dňa dobre pracovali. To, čo sme si stanovili, sme aj splnili.
Odohrali sme dobré zápasy, ale siedmeho februára sa už nikto nebude pýtať, ako sme hrali. Sme zdravo motivovaní, odviedli sme dobrú robotu a sme pripravení na štart ligy,“ zhodnotil prípravu tréner Branislav Fodrek.
Trénerské zmeny v Trnave a Ružomberku
Trnavčania priviedli počas zimnej prestávky na lavičku nového šéfa - Španiela Antonia Munoza. Ten si odkrúti ostrú premiéru na pôde piateho tímu tabuľky Michaloviec. Trénerská zmena sa udiala aj v siedmom Ružomberku, ktorý na prvú šestku stráca 4 body. Čecha Ondřeja Smetanu nahradil jeho krajan Jaroslav Köstl.
Spoločne s ním prišiel do klubu aj nový športový riaditeľ Tomáš Hübschman. „Máme jasne definovaný cieľ a to zvládnuť prvý zápas proti Prešovu. Na nič iné momentálne ani nemyslím. Samozrejme, je lákavé dostať sa v nadstavbe do vrchnej šestky, no ešte sme vo fáze dobudovávania mužstva.
Treba zvládnuť jar a potom sa pripraviť na ďalšiu sezónu. Avšak, určite máme ambíciu urobiť počas jari maximum, aby sme boli úspešní a získali čo najviac bodov,“ povedal Köstl.
Futbalistov Košíc posilnili cez zimu známe mená Sebastian Kóša či Filip Lichý a hneď na úvod ich čaká súboj s poslednou Skalicou, ktorú v poslednom kole jesennej časti dostali v tabuľke pod seba.
Mužstvo zo Záhoria bodovalo v lige naposledy 20. septembra práve proti Košiciam, s ktorými si doma poradilo 1:0.
Nevydarená zimná príprava Trenčína
Výsledkovo nevydarenú zimnú prípravu absolvovali hráči Trenčína, keď nezvíťazili ani v jednom z piatich zápasov.
Nadviazali tak na zlý záver jesene, keď v posledných štyroch kolách získali chudobné dva body a strelili jediný gól. So 14 gólmi je tím spod Čákovho hradu najslabší v lige a v sobotu ho čaká šiesta Podbrezová.
Po 22. kole sa tabuľka Niké ligy rozdelí na dve polovice - prvých šesť tímov bude hrať v nadstavbovej skupine o titul a tímy od 7. po 12. miesto o udržanie sa.
Ligový majster bude známy najneskôr 16. mája, keď je na programe záverečné kolo nadstavbovej časti. Následne, 19., 20. a 23. mája sa uskutoční baráž o Niké ligu, prípadne play off o účasť v európskych súťažiach.
Program 19. kola Niké ligy:
sobota 7. februára:
15.30 AS Trenčín - FK Železiarne Podbrezová /rozhodcovia Dzivjak - Jánošík, Hrebeňár/
15.30 FC Košice - MFK Skalica /Kružliak - Hancko, Pozor/
15.30 MFK Ružomberok - FC Tatran Prešov /Ruc - Roszbeck, Juhos/
18.00 FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava /Očenáš - Jekkel, Pacák/
nedeľa 8. februára:
15.30 MŠK Žilina - KFC Komárno /Ziemba - Kmec, Vass/
18.00 MFK Zemplín Michalovce - FC Spartak Trnava /Gemzický - Poláček, Čajka/
Najlepší strelci po jesennej časti:
1. Michal Faško (Žilina) 12 gólov
2. Ammar Ramadan (Dunajská Streda) 8
3. Šimon Šmehyl (Komárno), Damir Redzic a Viktor Dukanovič (obaja Dunajská Streda) po 7
6. Martin Regáli (Prešov), Abdulrahman Taiwo (Trnava), Roland Galčík a Radek Šiler (Podbrezová), Samuel Antonio Ramos Linares a Gytis Paulauskas (obaja Michalovce) po 6