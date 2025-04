Slovan sa pomstil, no vyložené šance opäť zahadzoval. Trnavu nespasil ani debutujúci tínedžer

Niké liga - 6. kolo skupiny o titul

Tretia Trnava má na Slovan nedostihnuteľné manko 14 bodov a obhajcov tak od trofeje delí jediné víťazstvo.

Priebeh zápasu Trnava - Slovan

I.polčas:

„Andeli“ využili prakticky prvú veľkú príležitosť. V 8. minúte po rohovom kope Róberta Picha sa hlavičkou presadil osamotený Miloš Kratochvíl a otvoril skóre zápasu.

Krátko na to mohli udrieť „belasí“, no na bránkovej čiare loptu vykopol Patrick Karhan a strelu Rahima Ibrahima vzápätí vyrazil domáci brankár Žiga Frelih.

Slovinec v 28. minúte vychytal aj pokutový kop Marka Toliča a hoci odrazenú loptu do siete poslal Ibrahim a gól by neplatil, pretože do šestnástky vbehol predčasne, ukázalo sa, že trnavský gólman bol pred bránkovou čiarou tiež priskoro a rozhodca nariadil opakovanie.

Na druhý pokus už Tolič nezaváhal a vyrovnal na 1:1. Aktivitu hostia zúročili ešte pred odchodom do šatní, keď sa k dorážke dostal opäť Ibrahim – 1:2.