Trnava napodobnila Slovan so Žilinou. V pozícii favorita ratovala v závere aspoň bod

Michal Gašparík, tréner Spartaka: "Vedeli sme, že budeme hrať do bloku a zhustenej formácie Podbrezovej, ktorá bude čakať na svoje kontry. V ofenzíve nám celý zápas niečo chýbalo, nedokázali sme sa presadiť, vedeli sme sa dostať do pozícii, kde sme chceli byť, len nám tam chýbala lepšia finalizácia, lepšia strela, možno dribling, presadenie sa jeden na jedného.

Obvykle si z takýchto situácií vytvárame aj gólové šance, dnes ich bolo pomenej. Súperovi sme v prvom i druhom polčase povolili po dve - tri nebezpečné kontry a mali z toho veľké šance. Obrana nefungovala, ukázalo sa, že obranná štvorka nemala lídra, veľmi to tam bolo cítiť.

Mali sme obrovské problémy v defenzíve, robili sme systémové aj individuálne chyby. Vyústilo to do gólu, keď to pri štandardke súpera opäť nemalo lídra, mali sme tam chaos, neprebrali si hráčov, nikto si to nezobral na starosti a inkasovali sme. V závere sme z tlaku vyrovnali a v 90. minúte sme prakticky prvýkrát zahrali dobre štandardku a mohli sme vyhrať, ale myslím si, že bod musíme dnes brať."

Štefan Markulík, tréner Podbrezovej: "Prvý polčas bol z našej strany veľmi dobrý, vytvorili sme si dve stopercentné šance. Pokiaľ chceme zlomiť nepriaznivú sériu s Trnavou, musíme ich premeniť. Spokojný som s predvedenou hrou na lopte, súpera sme v prvom polčase nepustili do ničoho. Mrzí ma, že sme zápas nenačali už v prvom dejstve.

Po 60. minúte nám upadla kvalita hry, možno aj vplyvom striedaní a tlaku domácich. V konečnom dôsledku sme duel otvorili gólom. V predchádzajúcich stretnutiach nám prialo šťastie, keď sme duely v závere strhli na svoju stranu, teraz to domáci zvládli a dokázali vyrovnať.

Myslím si ale, že dnes sme tu stratili dva body, na vyložené šance to bolo 2:4. Škrie ma to aj za chalanov, ale som rád za výkon, akým sme sa v Trnave prezentovali. Záver mohol byť z našej strany viac kontrolovaný. Mrzí ma to smerom k majiteľovi klubu, ktorý oslavuje sedemdesiatku a takýmto spôsobom sme mu chceli dať darček."