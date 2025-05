Trnava padla tretíkrát v rade. Triumf Košíc zariadil Grék, v závere sa nechal vylúčiť

Michal Gašparík, tréner Spartaka: „Mali sme dobrý vstup do zápasu, hralo sa na jednej polovici, vedeli sme sa dostať do útočnej tretiny, vytvárali sme si závary, boli tam slušné šance, ktoré mohli skončiť gólom, ale v podstate z prvého útoku sme dostali gól, čo je škoda. Potom naše tempo upadlo.

Po prestávke bolo cítiť, aj po striedaní, že to nemalo šťavu, energiu a kvalitu, bolo to hore – dole, veľa strát. Vzadu sme už boli otvorení, riskovali sme. Škoda toho. Na to, že sme boli po pohári a bez tréningu, bol úvod zápasu dobrý, pýtalo si to gól. Inkasovali sme však a o to ťažšie to bolo. Nestrelili sme gól a mrzí nás to, chceli sme aspoň tretie miesto, takto musíme o umiestnenie ešte veľa bojovať.“

Roman Skuhravý, tréner Košíc: „Po štvrtkovom finále pohára som premýšľal, akú réžiu by duel mohol mať. Potvrdilo sa to, ako som premýšľal, že domáci budú chcieť využiť rozpoloženie a prvých 30 minút boli jasne lepší, my sme neboli schopní oddýchnuť si na lopte. Súper sa dostával do štandardiek. Po polhodine hry sme tam mali zaujímavú pasáž potom do konca polčasu. Hneď bolo vidieť, ako s tým má Trnava problém a dostali sme sa do vedenia.

V druhom polčase som mal pripravené, že ťažiskoví hráči, ktorí nenaskočili od začiatku, hru po striedaní upokoja. Ale to, ako sme nakladali s brejkami, nebolo úplne normálne. O to viac si cením zodpovedného bránenia, dnes chlapci s nasadením života chceli zblokovať strely súpera. Som rád, že som túto emóciu videl a zápas sme zvládli, pretože sme chceli predísť akýmkoľvek špekuláciám.“