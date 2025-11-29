ONLINE: FC Spartak Trnava - KFC Komárno dnes, Niké liga LIVE (16. kolo)

TRNAVA. Futbalisti FC Spartak Trnava a KFC Komárno dnes hrajú zápas 16. kola Niké ligy.
ONLINE PRENOS: FC Spartak Trnava - KFC Komárno dnes (Niké Liga LIVE, 16. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2025/2026
29.11.2025 o 15:30
16. kolo
Trnava
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
KFC Komárno
Prehľad
Rozhodca: Benedik – Ferenc, Jánošík.
Prenos
Príjemný dobrý deň z Trnavy, vitajte pri sledovaní on-line prenosu zo zápasu 16. kola futbalovej Niké ligy, v ktorom futbalisti FC Spartak Trnava privítajú na domácom trávniku hráčov KFC Komárno. Zápas sa začína o 15:30, my si ešte predtým v krátkosti predstavíme oba tímy.
Trnave zatiaľ jesenná časť nevychádza podľa predstáv, čo vyústilo do odvolanie trénera Michala Ščasného. Dočasným trénerom FC je športový riaditeľ Martin Škrteľ. Andelom patrí v tabuľke Niké ligy štvrté miesto so ziskom 26 bodov. V poslednom doterajšom zápase Spartakovci vyhrali v Košiciach nad FC 2:1 (góly Trnavy Mikovič, Sabo). Najlepším strelcom tímu je Abdulrahman Taiwo, ktorý má na svojom konte 5 gólov.
Komárnu patrí v tabuľke našej najvyššej súťaže priebežné siedme miesto so ziskom 18 bodov. V poslednom doterajšom zápase zverenci trénera Mikuláša Radványiho porazili v Zlatých Moravciach Podbrezovú 1:0 (gól Komárna Šmehyl). Najlepším strelcom tímu je Šimon Šmehyl, ktorý má na svojom konte 6 gólov.
Zápas sa začína o 15:30, veríme, že ho budete sledovať v našej spoločnosti.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
15
10
4
1
39:18
34
V
V
V
V
V
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
14
10
3
1
31:18
33
V
V
V
V
P
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
15
8
5
2
27:12
29
R
V
V
V
P
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
14
8
2
4
26:14
26
V
P
V
V
R
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
15
6
4
5
25:23
22
V
P
R
P
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
14
5
3
6
21:24
18
P
V
P
V
R
7
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
15
5
3
7
18:24
18
V
P
R
P
V
8
AS TrenčínAS Trenčín
15
5
1
9
14:28
16
P
V
P
P
R
9
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
15
3
7
5
16:22
16
R
V
P
V
R
10
MFK SkalicaMFK Skalica
15
2
6
7
12:21
12
P
P
R
P
R
11
MFK RužomberokMFK Ružomberok
14
3
3
8
15:23
12
P
P
R
R
P
12
FC KOŠICEFC KOŠICE
15
2
1
12
19:36
7
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body