Úvod jari sa nezaobišiel bez prekvapení. Z minima sme vyťažili maximum, hovorí útočník nováčika

Fotka zo zápasu FK Humenné - MFK Vranov nad Topľou. (Zdroj: FK Humenné, Autor: Daniel Pandoš)
Peter Cingel|25. mar 2026 o 10:05
Už po troch jarných kolách nastala zmena na čele ligovej súťaže.

Tretia liga, skupina Východ, má za sebou tri jarné kolá. Do konca súťaže ich zostáva ešte desať a tak je stále o čo hrať. Úvod jari však už naznačil ambície jednotlivých tímov.

Na čele tabuľky zimovali FK Spišská Nová Ves a FK Humenné s rovnakým počtom bodov, pričom Spišiaci mali lepšie skóre. Ich vzájomný jesenný zápas sa skončil remízou.

Humenné počas zimy posilnilo káder, naopak Spišská Nová Ves prišla o viaceré opory. Do Lokomotívy Košice zamieril Erik Pačinda a do konkurenčného Humenného Mateus De Oliveira Silva.

Jarná časť sa nezaobišla bez prekvapení. Humenné hneď v úvode remizovalo v Raslaviciach, následne však dvakrát naplno bodovalo. Spišská Nová Ves zvíťazila v Medzeve 0:3, potom však doma podľahla Kežmarku 1:3 a remizovala v Sabinove 0:0.

Tieto výsledky znamenajú, že na čelo tabuľky sa dostali Zemplínčania so 42 bodmi. Druhá Spišská Nová Ves ich má 39. Veľa napovie ich vzájomný zápas, ktorý sa odohrá už 28. marca pod Spišským hradom.

Brankár Spišskej Novej Vsi Filip Regitko pred začiatkom odvetnej časti o cieľoch svojho mužstva povedal:

„Očakávame veľmi náročný a zaujímavý boj. Humenné sa posilnilo, čo len potvrdzuje ich ambície, no my sa sústredíme predovšetkým na seba. Ideme do toho so sebavedomím, ale zároveň s pokorou.“

Tretí Stropkov má na jar takisto solídnu formu. Na svoje konto si pripísal šesť bodov za víťazstvá v Košiciach a doma nad Medzevom, o ďalšie body ho pripravil Kežmarok.

Stropkovčania ich majú aktuálne 32, na Spišskú Novú Ves strácajú sedem a na vedúce Humenné desať.

Nováčik z Raslavíc je štvrtý a aj na jar výrazne mieša kartami súťaže. V úvodnom kole pripravil lídra o dva body a bodoval aj na pôde košickej Lokomotívy. Raslavice majú na konte 26 bodov.

Útočník Raslavíc Nikolas Lukáč po zápase s Humenným povedal: „Zápas bol veľmi náročný, najmä po fyzickej stránke, keďže terén ešte nebol ideálny a súper bol veľmi kvalitný. Do veľa príležitostí sme sa nedostali, no z minima sme dokázali vyťažiť maximum.

Za bojovnosť si myslím, že je bod zaslúžený, aj keď treba uznať kvalitu Humenného, ktoré je momentálne najlepším mužstvom v lige.“

Na opačnom konci tabuľky je dlhodobo Spišské Podhradie, ktoré zatiaľ získalo len šesť bodov. Na jar síce zvíťazilo doma nad Popradom, no následne prišli dve prehry.

Na lavičke MŠK pôsobí mladý tréner Tomáš Komara, ktorý pred začiatkom jarnej časti uviedol: „Pred nami je nová časť sezóny a nová výzva. Myslím si, že máme na to, aby sme na jar pôsobili lepším dojmom a podávali kvalitnejšie výkony.“

Pokojne nemôžu ešte spávať ani v Sabinove a v Lokomotíve Košice, keďže obe mužstvá majú na konte po 15 bodov. Pred nimi sú Vranov (16 ) a trojica Medzev, Snina a Poprad, ktoré nazbierali zhodne po 19 bodov.

Do konca súťaže zostáva ešte desať kôl. Poradie v tabuľke sa preto ešte môže výrazne meniť, čo sľubuje zaujímavé zápasy, v ktorých bude o čo bojovať.

Tabuľka III. liga Východ

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
16
13
3
0
43:11
42
V
V
R
V
V
2
Futbalový klub Spišská Nová VesFutbalový klub Spišská Nová VesFutbalový klub Spišská Nová Ves
16
12
3
1
43:13
39
R
P
V
V
V
3
MŠK Tesla StropkovMŠK Tesla StropkovMŠK Tesla Stropkov
16
10
2
4
35:23
32
P
V
V
V
V
4
OFK - SIM RaslaviceOFK - SIM RaslaviceOFK - SIM Raslavice
16
8
2
6
30:25
26
V
R
R
P
V
5
ŠK Odeva LipanyŠK Odeva LipanyŠK Odeva Lipany
16
7
2
7
28:33
23
P
V
P
V
P
6
1. MFK Kežmarok1. MFK Kežmarok1. MFK Kežmarok
16
6
4
6
27:25
22
V
V
R
P
P
7
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
16
6
3
7
30:25
21
V
P
P
P
R
8
FK PopradFK PopradFK Poprad
16
6
1
9
19:23
19
V
V
P
V
V
9
MFK SninaMFK SninaMFK Snina
16
5
4
7
16:22
19
P
P
R
V
V
10
MFK Spartak MedzevMFK Spartak MedzevMFK Spartak Medzev
16
5
4
7
29:31
19
P
P
P
V
P
11
MFK Vranov nad TopľouMFK Vranov nad TopľouMFK Vranov nad Topľou
16
3
7
6
14:22
16
P
R
R
P
R
12
FC LOKOMOTÍVA KOŠICEFC LOKOMOTÍVA KOŠICEFC LOKOMOTÍVA KOŠICE
16
4
3
9
20:46
15
V
R
V
P
P
13
MFK Slovan SabinovMFK Slovan SabinovMFK Slovan Sabinov
16
3
6
7
18:24
15
R
R
R
P
P
14
MŠK Spišské PodhradieMŠK Spišské PodhradieMŠK Spišské Podhradie
16
1
2
13
15:44
5
P
P
V
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

