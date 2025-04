Rozprávka o dlho pripravovanej prestavbe Slovana (tréneroviny)

Jeho rozprávka o dlho pripravovanej letnej prestavbe kádra Slovana je naozaj pútavá. Je to niečo ako tunel Višňové. Každoročne počúvate, že už o rok sa to udeje.

A do leta bude klub možno pripravený aj na predaj Strelca. Ak to znovu nevyjde, budú ho musieť uniesť ako mladého Kováča do Rakúska.