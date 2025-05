Jednota dôchodcov Slovenska víta nových členov (tréneroviny)

Škoda pre skautské oddelenie Trnavy a Slovana. Pre to prvé dokonale spĺňal vekové kritérium, pre majstra zase zapadá do dvoch políčok z binga - Hrával proti Slovanu a zároveň ho tréneroval Vlado Weiss starší. Obidvom hráčom ale veľký Sotákov klobúk dole za kariéru a aj za to, že sa ju rozhodli ukončiť tam, kde ju začali.

Slovanu už tak ide len o to, či sa stane najlepším strelcom ligy Tigran, alebo Strelo. Do kuloárov sa dostala aj prvá vytipovaná posila, Ivan sa zameral na kapitána Viktorie Plzeň Lukáša Kalvacha. Tréner Weiss už polroka avizoval, že keď Slovan potvrdí titul, začne ukazovať svetu hráčov, ktorí majú menej nabehaných kilometrov.

Slovan sa potešil v stredu večer, keď mu PSG postupom cez Arsenal vystrieľal priamo 2. predkolo Ligy majstrov. Algoritmus a mechanika nasadzovania do jednotlivých predkôl európskych súťaží by sa mal študovať ako samostatný odbor na vysokej škole, ale ako sa hovorí, taký je futbal.

Je to taká francúzska Podbrezová, klub zo stredu tabuľky s jedinou ambíciou - vychovať a predať. Len im tam teda na to chodí trochu viac divákov.

Ružomberku vyšiel jeden roh, ktorý našiel hlavu Mojžiša. Slávičkovi nepomohol stopér Bessile, ktorý sa chvíľu tváril, že mám, ale mal tak akurát v paži. Hostia okupovali Ťapaja a skúšali to naňho z každej strany, ale domáca obrana to ustála.

MFK Zemplín Michalovce - KFC Komárno 4:5

878 divákov

Takto to vyzerá, ak zle načasuješ formu na kolo, v ktorom Niké platí za strelené góly. Ako by povedal do živého vysielania Marcel Merčiak, čo vám to tam v tých Michalovciach?

Mužstvo, ktoré malo siedme miesto takmer isté, si z posledných 3 zápasov urobilo silvestrovský program. A dostať doma proti Komárnu 5 gólov, to by dvihol obočie aj Ivan Hodúr.



VIDEO: Tlačová konferencia po zápase Michalovce - Komárno