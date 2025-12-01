Sloník už spadol z konára a posledný Čech trénuje v Ružomberoku (tréneroviny)

Čaro Žiliny vymrzlo v Podbrezovej a na čelo ligy sa vďaka dvom Toličovym gólom dostal Slovan. To už tie 16-ročné deti nebudú môcť na Tehelnom poli ani transparenty vyvesiť.
Zmeny sa diali aj v Skalici. David Oulehla si môže dať na Linkedin Open to work pre prípad, že by chcela Trnava trénera, ktorý je k dispozícií okamžite.
Pondelkové Tréneroviny sú pravidelná rubrika v ktorej z nadhľadu hodnotí každé kolo futbalovej Niké ligy glosátor Richard Hanzlík. Ďalšie Tréneroviny nájdete tu.
Bodovali Košice, ale znovu len stratili vedenie a s ním 2 body na ihrisku Ružomberku, ktorý už ako jediný má na svojej lavičke Čecha. Tých zatiaľ naša liga kosí ako Vysoké Tatry.
Na zamyslenie je hlasovanie ÚLK, ktoré nedovolilo Slovanu odložiť si v rámci svojho nabitého programu zápas v Košiciach zo soboty na nedeľu. Bude zase Soták konšpirovať.
ŠK Slovan Bratislava - MFK Zemplín Michalovce 3:2
3 689 divákov
Slovan si cez týždeň pripísal prvé body v Konferenčnej lige a zrazu sa už aj na tlačovky vrátil úsmev. Majster má pred sebou nahustený program ako Igor Matovič 2 týždne pred voľbami a jeho únavu sa snažili využiť Michalovce. A bolo by im to aj vyšlo, lenže Tolič plieskal na konci.
To, že má Slovan posty zdvojené, si pozorný divák musel všimnúť. Ako fungujú po ťažkom euro zápase, tiež. Ale Slovan v lige aj keby prehrať chcel, nejde to samé od seba. Nevyšlo to ani pri Paušovej oficiálnej rozlúčke, aj keď teda už v žlto-modrom drese.
Aké ťažké je prepnúť sa z Raya Vallecana na Michalovce sa diváci presvedčili v úvode zápasu, keď Ramos svojimi kľučkami vrátil Savvidisa do Michaloviec. Slovan kontroval šancu Weissa, ale ten spracoval loptu len Lukáčovi.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovan - Michalovce
Hráči Michaloviec prechádzali stredovou formáciou Slovana ako Varehovi daňové úniky a úvod druhého polčasu odštartovali tiež Ramosom.
Úspešný bol až o 10 minút Hugo Ahl, ktorého príchod Volva na Slovensko zmenil na nepoznanie a ľavačkou to zaparkoval za Takáča. Slovan by sa v nedeľu viac natrápil, nebyť Čurmoveho faulu na unikajúceho Vlada Weissa.
Zákrok mimo šestnástky, čiže miesto penalty z toho bola len červená karta pre obrancu hostí. Rýchlo vyrovnal Kašia, Slovan obstreľoval Lukáča, ale zlomový gól prišiel na opačnej strane.
To z priameho kopu udrel Paulauskas, keď mal z múru až veľmi naponáhlo Marko Tolič. Bol to však tento Chorvát, ktorý svoju chybu v závere napravil a to rovno dvakrát.
V 92. minúte po Blackmanovej spätnej a v 95. keď si najprv nanečisto vyskúšal svoju sťahovačku a keď zistil, že Zubeiru to bránenie nemyslí vážne, vypálil to za Lukáča. Pred touto akciou bol v brejku Hugo Ahl, ale miesto toho, aby ju odkopol na tribúnu, skúšal ís za tromi bodmi, loptu mu z posledných síl vypichol Kašia a odštartoval víťaznú gólovú akciu.
FC Spartak Trnava - KFC Komárno 2:0
3 112 divákov
Martin Škrtel pokračuje v 100% bilancií aj vďaka trom bodom proti Komárnu. Spartak aj v tomto zápase nezostal nič dlžný svojej povesti a znovu pokračoval v koncepte Namixuj si svoju stopérsku trojicu bez Taradudu. Tentokrát si dlhšiu zápalku vytiahol Karhan.
Komárno pricestovalo do Trnavy s ambíciou neopustiť vlastnú polovicu. Ak by sa jeho štadióne makalo tak, ako úpenlivo chce KFC brániť, hrávala by na ňom dnes už aj naša repre.
VIDEO: Zostrih zápasu Trnava - Komárno
Zmena nastala aj v taktickom pláne na zápas a Spartak si nenechal happy hour na posledných 5 minút zápasu ako v Košiciach. Už v 30. sekunde sa dostal pred Száraza Mikovič, ale sám ostal prekvapený z toho, že si ho s jeho výškou obrana Komárna nevšimla.
Benjiho chcel čipnúť ako Messi v prime, ale lopta skončila vedľa žrde. Šancu mal aj Kudlička a ukazovalo sa, že obrane hostí nákopy za jej líniu veľmi nevoňajú. Jedinú ich šancu mal Žák pri hlavičke zátylkom.
Ak niekomu sadla výmena trénera, je to Štefan Škrbo. Bol to on, kto si počkal na pohyb Taiwaa a lobom medzi stopérov mu pripravil pokračovanie Sám doma, stratený medzi stopérmi Komárna.
Moment zápasu sa ale udial v 82. minúte, kedy sa na ihrisko dostal niekto, o kom fanúšik ani nevie, či vôbec platí zdravotné odvody. Idjessi Metsoko.
V prvej šanci ešte pozdravil fanúšikov, ale keď ho Kratochvíl kolmicou vysunul za obranu, položil si Száraza a do nového týždňa vstúpil s bilanciou 1 zápas - 1 gól. Radosť celého mužstva z jeho gólu asi tak trochu dopovie príbeh, ktorý stál za výmenou trénera v Trnave.
FK Železiarne Podbrezová - MŠK Žilina 2:0
557 divákov
Asi by nejeden mladý Šošon radšej mrzol na vianočných trhoch ako v nedeľu večer v Podbrezovej a tak to aj na ihrisku vyzeralo. Kým bude tento klub v lige, mali by sme pripustiť hrací model jar - jeseň a odohrať všetky domáce zápasy Podbrezovej medzi májom a septembrom.
Aké počasie, taká aktivita na ihrisku. Podbrezovej konečne takmer vyšla rozohrávka od brankára za každú cenu, Juričkov nákop stopéri hostí predĺžili až na Kováčika, ale ten v tej zime Belkovi nepodkúril.
Za Žilinu sa o slovo hlásil Roginič, odniesla si to iba tá stavba z maringotiek za bránkou Juričku.
Domáci boli aktívnejší a za bezgólový prvý polčas môžu hostia zapáliť z vďaky rovno dve adventné sviečky. Hlavne Kováčikova a Šilerova šanca, keď miesto Belka už zachraňoval Narimanidze si po jednom pýtali.
Asi len Marek Arpáš z Voyo si všimol, že Šilerov gól zo 48. minúty bol prvým gólom Podbrezovej z rohu v tejto sezóne. Stačilo ich len 61. Hostia zo Žiliny z tohto faktu na zopár minút vypli a ich bránenie o tri minúty neskôr už zápas definitívne uzavrelo.
Kováčik mal všetok čas sveta, ťukol to Palumetsovi a nohu do jeho strely stihol vložiť Štefánik. Defenzívny koncept šošonov bolo v tej chvíli treba len zaliať majonézou a predávať s cottage syrom. Oživenie prišlo až pred koncom zápasu, všetko to však boli len náznaky mužstva z prvého miesta tabuľky.
FC Tatran Prešov - MFK Skalica 3:2
5 356 divákov
Ani prešovský fanúšik nedokázal nemožné a zápas proti Skalici už nebol vypredaný. A to bola jej forma z posledných zápasov asi tou najlepšou pozvánkou pre domácich fanúšikov. Tí videli Regáli show a najmä prvý polčas, v ktorom Prešov na Skalicu nabehol ako Fico na dôchodcov v Agrokomplexe.
Už v 30. sekunde Simon pálil na Junasa a ten už asi vedel, že si v sobotu zachytá ako na brankárskom kempe v Beleku. Už o 5 minút ťahal loptu zo sita, ale to si Prešov obranu hostí tak vyťukal, že by Junasovi nepomohla ani svätená voda z kaplnky v Žiline.
Prvýkrát udrel Regáli. V 18. minúte sa Kotula rozhodol šmyknúť proti Junasovi v súboji, v ktorom miesto sita mohol trhať krížny väz.
VIDEO: Tlačová konferencia po zápase Prešov - Skalica
Druhý gól pridal Regáli po tom, ako nákop na Olejníka podcenil Podhorín a Stano to posunul na svojho ofenzívneho kolegu. Skalica vyzerala na uterák, nádej jej vrátila strela Smejkala.
Odpoveď na seba nenechala dlho čakať, len v nadstavenom čase prvého polčasu sa dostali domáci do troch šancí a obrana Skalice, inak pôsobiaca zodpovedne, sa už videla v šatni.
V tej zostala aj v 52. minúte pri domácej akcii 3 na 2. Na jej konci Masaryk roztancoval Podhorína, mal čas si loptu pripraviť a podstrelil Junasa.
Regáli udrel v sobotu aj do tretice, pri otočke s loptou Černeka do tváre. Druhá žltá, červená a trochu napätia v Prešove. Skalica znížila znovu bombou spoza šestnástky, tentokrát Pudhorocký, ale domáci si už tri body nenechali ukradnúť na Záhorie.
AS Trenčín - FK DAC Dunajská Streda 0:3
744 divákov
Redzic v týždni spoznal svoj trest za kolonoskopiu v poslednom ligovom zápase. Za stúpenie na intímne partie súpera si nezahrá 4 zápasy. V Trenčíne však mužstvu nechýbal, AS by hostia porazili, aj keby sa do žlto-modrého obliekol Jan Van Daele.
Ricardo Moniz aj po jasnej prehre zostáva pokojný. Aby aj nie, mať v lige tieto Košice, Skalicu a Ružomberok, to je pre každé mužstvo namočené do boja o záchranu požehnanie.
VIDEO: Zostrih zápasu Trenčín - Dunajská Streda
DAC bol celý zápas priamočiarejší, aj keď AS prvých 20 minút držal tempo a stíhal sa presúvať. Až prišla Tubolyho kolmica vonkajším priehlavkom na Oura, ten posunul Corrovi a bolo 0:1.
Obrana AS zažila oneskorené vinobranie. To zmenilo momentum zápasu a DAC si urobil z Katiča živý terč. Domácich zachránil až polčasový hvizd Miša Smoláka.
Druhý polčas pokračoval rovnakým scenárom a keď to nešlo z čistej šance, prekonal Katiča po odraze strelou z hranice šestnástky Ouro.
Zápas bol rozhodnutý a korunku všetkému nasadila rozohrávka Trenčanov 74. minúte Katič konštruktívne na Šimiča, ten si loptu sekol pred Ramadanom, ale aj plne naložený bager sa otočí rýchlejšie ako pravý bek domácich. Ammar mu loptu zobral a nekompromisne dal na 3:0.
MFK Ružomberok - FC Košice 1:1
676 divákov
6 bodový zápas sa hral tento víkend v Ružomberku, kde stále nikto neočistil tie špinavé lavičky na tribúnach. Asi čakajú na jarný odmäk, alebo jednu z edícií Niké lige pomáha.
Košice si už do najfutbalovejšieho mesta na Slovensku priniesli prvýkrát v sezóne brankára, mladému Kalaninovi dal vydýchnuť Poliak Dabrowski. A nakoniec bol hrdinom východniarov.
Dobrý vstup do zápasu. Dobrý vstup do zápasu. Druhá minúta, nepodarený Luteránov odkop a Rehuš servíruje Čerepkaiovi ako U dobrého pastiera.
V tej chvíli by Smetana nevedel povedať, či si ešte objedná vianočné darčeky do ružomberského Alza boxu. Ale ak raz niekomu za výkony v drese MFK postavia pred priľahlým Tescom sochu, ktorú 25 rokov nikto neutrie, bude to Ján Hladík. Prízemným centrom našiel na opačnej strane šestnástky Tučného a ten našiel gólového Chriena.
VIDEO: Zostrih zápasu Ružomberok - Košice
Ružomberok súpera vykoľajil, že by sa za to nemuseli hanbiť ani naše železnice a do polčasu mohol zápas aj otočiť. Kostl najprv hlavou do tyčky a po Tučného prihrávke z tutovky pálil juhozápadne nad Tesco.
Nový brankár Košíc bol v permanencii aj začiatkom druhého polčasu, ale súper ho zahrial dobre. Veľkou šancou zareagovali aj hostia, keď sa za obranu dostal Čerepkai a pripravil to na oplátku Rehušovi.
Celkovo na to, v akom stave obe mužstvá sú, sme videli futbal hore-dole a vyhrať mohol každý. Či už vďaka Sovičovi, ktorý zoči voči Ťapajovi neuspel, alebo Hladík vs. Dabrowski.
Rozhodnutie mohlo padnúť v nadstavenom čase, keď Ďurko zakopol o Hladíka v šestnástke. Ale to klišé o faulovanom hráčovi kopajúcom penaltu všetci poznáme.