Belasé double a obrana Trnavy, ktorá rozdávala úsmev ako dar (tréneroviny)

Ako by povedali svojho času v Skalici, december začal zhurtada. V stredu sme mali na programe dohrávku ani už nevieme ktorého kola.
Slovan doma s Ružomberkom dohrával kvôli Separovi, Trnava v Podbrezovej kvôli viróze. A najviac sa v stredu potešil práve fanúšik Trnavy.
Tá v perle železiarstva vyhrala 3:1 a Slovan doma pustil tri body Ružomberku. Ru-žom-ber-ku.
Prehra taká, že kto nevidel highlight, nech si pozrie, ako vyzerá mužstvo, ktoré v prvom rade bojuje samé so sebou. Na všetkých postoch.
Pondelkové Tréneroviny sú pravidelná rubrika v ktorej z nadhľadu hodnotí každé kolo futbalovej Niké ligy glosátor Richard Hanzlík. Ďalšie Tréneroviny nájdete tu.
Majster si nechal prekvapenie aj na Mikuláša. Na výjazd do Košíc jeho fanúšikovia využili novú Wizz Air linku, ale ťažko povedať, či si cestou späť nemuseli priplácať za príručnú batožinu navyše po tej hanbe, ktorú tam ich mužstvo ukázalo.
Pozoruhodnú formu má Žilina, ktorá prestala dávať góly pomaly aj z čestného výkopu a zrazu sú z toho 2 prehry po sebe.
Tú druhú si pripísala proti Ružomberku, ktorý znovu ako všetky chrípkové ochorenia ku koncu roka, naberá na sile.
Aj vďaka tomu je to na špici husté, ako keď sa bývalý predseda parlamentu onehda vrátil zo špeciálnej vlasovej operácie v Turecku.
FC Košice - ŠK Slovan Bratislava 2:0
4 378 divákov
Košiciam sa po tomto víkende bude trochu lepšie dýchať a ak sa im podarí aj posledné kolo, majú šancu na to, aby nezimovali na poslednom mieste.
Peter Černák dokázal na lavičke viac, ako možno vedenie čakalo a víťazstvo proti majstrovi bolo absolútne zaslúžené. Ide to aj bez toho tataráku.
Slovan zatiaľ v decembri v lige skóroval raz a v rozlúčke s kalendárnym rokom ho doma čaká Žilina. Ak to pôjde ako doteraz, nebude tak ťažké vybrať gól mesiaca.
Prvý polčas patril fanúšikom, ktorí ho dvakrát obohatili a z pohľadu hostí to bolo to najlepšie, čo v Košiciach ukázali.
Ako sa bráni roh ukázal pred odchodom do šatní Savvidis, ktorý imitoval výskok na loptu. Potešil sa normálne skákajúci Krivák a nedal Takáčovi šancu.
VIDEO: Zostrih zápasu Košice - Slovan
Cez polčas by sa dal pobyt v kabíne hostí považovať za pobyt v nápravnovýchovnom zariadení. Cruz, Savvidis a Mak z neho nevyšli.
Weiss si pripravil trojité striedanie, aby Slovan pôsobil ešte viac ofenzívne. A aby pomohol aspoň nejak, keďže toto kolo Niké ligy bolo venované OZ Úsmev ako dar.
Na dobrú vec išli 3 eurá za každú prihrávku, čo znamená, že Takáč so Savvidisom budú v týždni doplácať.
Ale ofenzíva Slovana stále nikde a tak po 2 varovaniach Košíc prišiel brejk, na konci ktorého Rehuš vyprášil vinkel. Až potom začal mať Slovan konečne aj šance, výsledkom však bola iba jedna strela na bránu a Takáčove doteraz sa trasúce brvno.
Ligový fanúšik si už len takticky počkal na pozápasový rozhovor s trénerom Weissom. Kto to ešte tento rok nepočul, v mužstve niečo nefunguje, prestupy stoja za nedojedené Tigranove hranolky a na stole je znovu pokračovanie nášho najúspešnejšieho trénera.
A že tréner nevidí svet čierno-bielo, dokázali jeho úvahy o tom, koľko hráčov čiernej pleti v kabíne je dosť.
FK DAC Dunajská Streda - FC Spartak Trnava 3:1
5 184 divákov
Spartak pod vedením Škrtela vyhral 3 zápasy po sebe a smeje sa hlavne Metsoko, ktorý v druhom zápase po sebe strelil druhý gól.
V derniére športového riaditeľa v roli hlavného trénera sa vybrala Trnava po stopách CVčka svojho kouča a stále platí, že v tejto sezóne ešte neporazila nikoho z TOP 3.
Ale ak už nič iné, Spartak aspoň rozšíril svoju zbierku červených kariet, v ktorých lige kraľuje. Možno sa pod stromček ujde jedna podpísaná každému permanentkárovi.
VIDEO: Zostrih zápasu Dunajská Streda - Trnava
Lasica a Satinský, Peter Marcin a Andy Kraus a po novom Karhan, Twardzik, Stojsavljevič. Trnava začala na štadióne, na ktorom vyhrala viac trofejí ako samotný domáci klub, veľmi aktívne a vyzeralo to tak, že si so sebou zobrala formu z posledných zápasov. Ale v obrane bola komická, miestami až tragikomická.
Najprv si Ramadanov center zrazil do vlastnej Twardzik, o pár minút neskôr po rohu Grubera vzniklo pred Frelihom pásmo Gazy a tešil sa Ramadan. Do polčasu 2:0 a Frelih toho pochytal, že mu spoluhráči mohli celú cestu domov ruky bozkávať.
Po polčase sa čakalo, s čím Spartak vyjde. A vyšiel bezozmien. V zostave, aj v mentálnom nastavení v obrane.
Znovu chyba v obrane ako zo šlabikára, že sa Karolovi Markovi doma začalo štikútať. Ramadana ešte Frelih kryl, Syllu už nestihol.
DAC sa stiahol, Spartak vrhol všetko dopredu, ale nevyšiel ani trik s Metsokom. Čestný gól pridal už len Sabo z penalty.
MŠK Žilina - MFK Ružomberok 1:2
1 536 divákov
Vzhľadom na plánované otvorenie tunela Višňové, ktorý začal stavať ešte knieža Pribina, išlo o posledné derby de la Strečno.
A vzhľadom na všetky fakty skončilo úplne inak, ako by malo. Stačilo dať do éteru informáciu o tom, že Ružomberok uvažuje o návrate Petra Struhára a ligové kluby zrazu robia všetko pre to, aby udržali Ondřeja Smetanu na lavičke liptákov.
Proti jeho futbalu je to síce bolestivé, ale aspoň nevymýšľa a v dlhej chvíle nevyvoláva hráčom súpera.
Smetana sa začína usmievať, podľa vlastných slov jeho mužstvo dohnalo kondičné resty a znovu bude chodiť vyklopávať súperom po body ako dvaja jehovisti, ktorí sa chcú porozprávať.
Žilinu šokovali hostia už v piatej minúte, hokejovo, po dorážke. Z prvej strely v zápase, čo je jedno z poznávacích znamení tohto mužstva.
Keď to v žlto-zelenom nelepí Faškovi s Roginičom, oprel sa do lopty z priameho kopu Kopásekdorepre a bolo 1:1. A možno by dnes bolo všetko inak, ak by Faškov gól na 2:1 platil.
Ale Luteránom faulovaný Roginič ho pleskol po tváre a VAR ďalší gól najlepšiemu ligovému strelcovi zrušil.
Ďalší pokus o vedúci gól po peknej kombinácií vychytal Roginičovi striedajúci Húska a že to bol deň Ružomberok ukázal Ján Hladík v 71. minúte, keď nohou pridvihol center z rohu a aj vďaka tomu sa Mišo Faško predsalen strelecky presadil.
MFK Zemplín Michalovce - FK Železiarne Podbrezová 0:4
815 divákov
Zápas dvoch tímov, ktoré by mali uzatvárať prvú šestku mal vzhľadom na ich herný štýl potenciál byť naozaj divoký.
Ale hrať 70 minút oslabovku proti Podbrezovej, to ani Anton Šoltis nedokáže vyriešiť. Zápas tak rozhodol Paulauskasov zákrok odzadu na Markovičovu achilovku. Domáci útočník bol nadmieru spokojný so žltou kartou, ktorú videl.
Vo VAR vozidle by musel niekto zabudnúť zaplatiť inkaso za elektriku, aby si chalani nevšimli, že to bol faul, za ktorý by ÚLK mala skartovať registračku.
Darčekobranie hostí v prvom polčase pokračovalo. Galčíkova lopta za obranu našla len stopéra Bednára, ktorý to miesto odkopu za Zemplínsku Šíravu poslal na loptu Galčíkovi a ten skóre otvoril.
VIDEO: Zostrih zápasu Michalovce - Podbrezová
Domáci stopér si v druhom polčase takmer vyrovnal karmu, ale kto sa smeje z gólu ako prvý, ten stál asi v ofsajde. A tak zápas zlomili hostia, keď Sanusi pekne po zemi nabil Palumetsovi.
Domáce mužstvo to stále nevzdalo, penalty po ruke Šilera sa nedočkalo a práve tento útočník pridal tretí gól Podbrezovej. Číslo 4 pridal znovu Galčík po ďalšom brejku.
MFK Skalica - KFC Komárno 1:1
303 divákov
Skalica dlho s vymenovaním nového trénera nečakala a už v zápase proti Komárnu bola vedená novým trénerom, Romanom Hudecom.
Ten musel mať práve Komárno nasledované takmer viac ako tréner Radványi, keďže do októbra trénoval Zlaté Moravce.
Veľká odvaha prebrať mužstvo, ktoré síce takmer nikoho nezaujíma, ale aspoň sa spolu s Trenčínom stáva najväčším ašpirantom na čierneho Petra Černáka.
VIDEO: Tlačová konferencia po zápase Skalica - Komárno
Kto videl ten terén, vedel, že toto nebude tiki-taka. Prvé varovanie hostia ešte nebrali vážne a tak inkasovali po skrumáži po rohu.
Najlepšie reflexy mal Suľa. No a nebolo by to Komárno z posledných kôl, keby neudrelo z penalty v nadstavenom čase.
Pri vzdušnom súboji sa Pillár rukami zavesil na Suľu a ten zahral rukou. Šmehýl už vedel, čo s ponúknutou šancou.
AS Trenčín - FC Tatran Prešov 0:0
967 divákov
Len málo vecí je horších, ako vymrznúť v decembri na ligovom zápase. Jeho bezgólová verzia sa tomu ale celkom blíži.
Pre Trenčín je super, že sa stále držia 3 body na Prešov a jeho siedme miesto, tá horšia správa ale je, že Ružomberok je už Ružomberok a Košice zažili cez víkend záblesk nakopnutia.
VIDEO: Tlačová konferencia po zápase Trenčín - Prešov
Keď už o tom Ružomberku. Obidve mužstvá mali v nedeľu šance, z ktorých by Ružomberok proti sebe remizoval 3:3.
Ale vždy to buď prekombinovali, alebo zakončili propagačne, aby mali viac času na návrat. A tak všetkých prítomných najviac potešil záverenčný hvizd Petra Kráľoviča.