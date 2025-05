Pukla Banská Bystrica a zatvorený cintorín v Dunajskej Strede (tréneroviny)

BRATISLAVA. Jeden týždeň priniesol rovno štyroch šampiónov. Do Niké Ligy postúpil Tatran Prešov, Slovnaft Cup vyhrala po ročnej pauze Trnava, Slovan tri kolá pred koncom v priamom súboji obhájil siedmy titul v rade domácou otočkou proti Žiline a Ružomberok poslal do druhej ligy Banskú Bystricu. Vráťme sa ale trochu k finále Slovnaft Cupu. V Dunajskej Strede by už nemali organizovať čokoľvek iné, ako narodeninové oslavy.



Najviac sa najedol Mr. Rudo vo VIPke a 8 000 fanúšikov hostí si mohlo zažiť prerušované hladovanie. Mesto Dunajská Streda totiž odporučilo prevádzkovateľom všetkých podnikov v deň zápasu zavrieť, ľudom nevychádzať von a deťom ísť radšej ráno rovno znovu spať.



A mesto samotné išlo príkladom, keď zatvorilo aj cintorín. Nič totiž futbalového fanúšika nepoteší viac, ako tri vyhorené kahance a umelé kvety z minulých dušičiek.

Síce nikto v meste nezarobil a štát teda nevybral žiadne dane, aspoň sme minuli zo štátneho rozpočtu na policajtov z celého kraja aj s príplatkom za sviatok. Takto vyzerá konsolidácia v praxi. Ale ten, kto mal odvahu a náhodou otvoril svoju krčmu, už si vyberá 4 izbák v Dubaji a nový Maybach

ŠK Slovan Bratislava - MŠK Žilina 4:3 10 730 divákov Slovan si k 106. narodeninám klubu okrem štvorstranového zoznamu vyskautovaných posíl vysníval aj titul. Stačilo doma neprehrať so Žilinou, s ktorou odohral v tejto sezóne jeden zápas lepší, ako druhý. V istej chvíli, keď si hostia vykopali už 2 gólový náskok, to tak nevyzeralo, ale nakoniec sa Strelec postaral o to, na čo sme vlastne čakali od začiatku februára. Vlado Weiss tak dostal 2 kolá na to, aby ešte otestoval členov širšieho kádra, kým sa ich klub zbaví. Na tlačovke sa už objavil len Boris Kitka, pri ktorom si novinári vopred nemusia dať otázku schváliť psychológom a právnikom, ale aj tak sa toho veľa nedozvedia. Slovanu gratulujeme a tá ozajstná práca začína až teraz.

Vyhrať ligu 7-krát za sebou a absolvovať takúto dlhú sezónu, kedy mal človek pocit, že Slovan hrá častejšie, ako stíha Markíza reprízovať všetky relácie s Danom Danglom, to dá zabrať aj fanúšikom, nie len hráčom. Hostia navyše neprišli len tak previazaní mašľou a postriekaní šľahačkou, že stačí len zlíznuť. Aj keď, v 5. minúte vyrobil Tolič taký pas, že by ho mohli od pondelka zamestnať nak klientskom centre. Tigranovi v ceste za 21. ligovým gólom stál len VAR. Ako by povedal Boris Kollár, nedáš, dostaneš.

Káčer pripravil Adangovi a tento bývalý stredový záložník vykrývajúci pozíciu hrota otvoril skóre. O 8 minút bol Xavier na konci Bariho akcie, keď kľučkou poslal Vojtka naspäť do Michaloviec. Kontaktný gól prišiel po Adangovej strate lopty v strede, Blackman poslal prízemný do šestnástky, Drame loptu vypustil a Strelec začal cestu za hetrikom. Gól na 1:3 v podaní Sauera znovu vyradil obranu domácich, ale okamžite reagoval Mak. 2:3 a lepšou pozvánkou na druhý polčas by bol už len čestný výkop Mareka Hamšíka, ktorý sa stal ďalším víťazom týždňa. Zhodou náhodu si vláda vybrala práve jeho akadémiu, ktorú podporila 50 litrami. A čo vy, už máte lístky na to jeho punto? Z kabín vyšiel pokojnejší Slovan. Chalani si prešli Weissovým polčasovým fénom, ofsajd hostí ich uchránil od penalty a potom už len Strelec dvomi kusmi zabezpečil hromadné oslavy na Tehelnom poli. A po zápase na tlačovke pripustil, že by mu nakoniec možno ani nevadilo zostať v Slovane. FC Spartak Trnava - FC Košice 0:1 3073 divákov Spartaku vo štvrtok vyšiel zápas roka a po ružombersky zdolal Ružomberok. V zápase, na ktorý sa väčšinu času nedalo pozerať. A nedá sa naňho pozrieť ani dodnes. Taký zostrih zápasu je nezvestný ešte aj dnes.

Gašparík lepil zostavu podľa toho, kto sa mu v nedeľu objavil na štadióne, na ľavom krídle sa po dlhých rokoch ocitol Mikovič. Zápas otvorili chybou na počesť víťazstva v pohári Frelih s Karhanom, ale Žiga nakoniec hádzanársky hasil. Trnava bola lepšia prvú polhodinu, ale po krásnej hĺbkovej prihrávke sa tešil Niarchos. Postupom času Spartaku odchádzali sily a Skuhravý prefíkane do hry posielal svojich ťažiskových hráčov. Sám si teda môže za to, že sa musel pozerať na to ako jeho hráči pozahadzovali všetky tie brejky v čase, keď už to Spartak z posledných síl otvoril.

FK Železiarne Podbrezová - FK DAC Dunajská Streda 2:0 1102 divákov Dve série sú zlomené. Podbrezová konečne po 9 zápasoch vyhrala, DAC prvýkrát na jar prehral. Už pred týmto kolom kolovali internetom reči o tom, že je to práve Podbrezová s Košicami, ktorí majú minimálny záujem o to, aby DAC predbehol Trnavu. V tom prípade by žiadna baráž nebola. Železiari to zobrali do svojich rúk a svoju formu skvele načasovali na tréningy počas letnej prípravy. VIDEO: Zostrih zápasu Podbrezová - Dunajská Streda

Neverím, že niekto niekedy v 2 vetách po sebe povedal Výborne Danko, výborne Danko. Len Slavo Jurko pri zákroku domáceho brankára proti Redzičovi. Ten si s jeho strelou poradil aj o minútu neskôr. Potom si zobrala slovo Podbrezová, hlavička Yirajanga a únik Kováčika stredom po peknom biliarde ale nepriniesli góly. DAC zaplatil za 2 chyby. Transakčná daň im bude strhnutá na konci mesiaca. Prvá, keď Štefánikov roh hostia bránili ako Jednota dôchodcov Slovenska a jediný, kto proti Yirajangovi vyskočil bol brankár Filipe. A aj to tak idzem-nejdzem. Druhú pri Hercovej rozohrávke, ktorý odkopom vysunul Kováčika. Radosť pre Podbrezovú, radosť pre pána Sotáka, nech sa stoly prehýbajú a DAC si cestu za tretím miestom trochu skomplikoval.

MFK Zemplín Michalovce - MFK Skalica 2:4 878 divákov Kto toto pochopí. Skalica si 4 gólmi v Michalovciach oficiálne podala prihlášku do boja o siedme miesto, zaručujúce baráž o Európu. Ak teda bude. Východniari poňali športovo už minulo víkendový výlet do Ružomberka a futbal sa im odmenil aj v sobotu, v domácom zápase proti Skalici. Tá 4 gólmi z 5 striel na bránu tým najlepším spôsobom pozvala divákov na svoj najbližší domáci zápas s Banskou Bystricou, v ktorom čakajme ten tradičný jeden gól. VIDEO: Zostrih zápasu Michalovce - Skalica

Už v piatej minúte vysunul Morong po krídle Podhoreckého, ktorý prekvapil aj ofsajdovú líniu a pripravil to Sobczykovi. Rovnaký vzorec využili hostia aj po polhodine hry, tentokrát prihrával Sobczyk na Smejkala. Michalovce boli aktívnejšie, z dorážky po vlastnej zahodenej penalte znížil Sivi a je len zázrak, že vyrovnávajúci gól Cottrela padol až v 53. minúte. No ale potom platilo, že ak by hostia kopli aj do Šoltisovej minerálky, je z toho gól. Pri tom Fábryho sa dokonca zrazil Leginus s Dzotsenidzem a na 2:4 dával zo vzduchu Leginus po odrazenej strele Podhoreckého.

MFK Dukla Banská Bystrica - MFK Ružomberok 0:2 1610 divákov Čaro Franza Straku je prerušené, ale počkajme si, kto mu ponúkne dohodu o brigádnickej činnosti v ďalšej sezóne. Čo je pre Liptákov ešte lepšie, o týždeň v priamom súboji môže predbehnúť Trenčín a poslať ho do baráže proti ViOnu. Ak chcete získať krátky prehľad o sezóne vojakov, pozrite si gól Hufa v 21. minúte. Willwéber poslal malú domov Trnovskému, ktorý si ju odkopol stojnou nohou a Huf sa tešil z gólu, ktorý pre Ružomberok znamenal istú záchranu. Na Dukle bola vidno nervozita. Ono hrať proti Smetanovmu Ružomberku, ktorý v zápase vyhráva, to je jedna pochúťka. Celé to trápenie ukončil 5 minút pred koncom Domonkos. Zaujali aj emócie vojakov po záverečnom hvizde. Chalani vyzerali, ako keď na tréningu skončí bago a čakajú na intervalové behy.



KFC Komárno - AS Trenčín 0:0 342 divákov Pred bližšími rodinnými príslušníkmi v hľadisku sa Komárno vďaka upotenému bodu v zápase proti Trenčínu definitívne zachránilo v Niké lige. V 93. minúte po záverečnom hvizde preto zavládla radosť, ako keď v skleníkoch na juhu Slovenska dozrejú prvé paradajky a melóny. Bod sa málil Ivanovi Galádovi, Trenčínu zatiaľ veľmi nepomohol a Ivan sa ešte narobí, kým si znovu odskočí na ryby.

Ono k zápasu je ťažko niečo povedať. Prvú šancu mali domáci po pošmyknutí pri centri, brvno trafil Kubista, ale inak to boli mladé krídla hostí, ktoré zahadzovali svoje šance. Aktívny bol Fiala, sólo a najväčšiu šancu zahodil Jepihhin.

