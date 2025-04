Najznámejší básnik je vraj Rytmus, najobľúbenejší pohár je ten zmrzlinový (tréneroviny)

BRATISLAVA. Štátny smútok padol na Slovensku akurát na deň, keď mal Slovan oslavovať titul. Stačil by mu bod z Dunajskej. Tej Dunajskej, ktorá cez týždeň dala von video s názvom Identita nie je provokácia. Tento zaujímavý počin doplnili počas zápasu so Slovanom domáci fanúšikovia, ktorí si pripravili súťaž v banneroch, Petőfiho Pešť. Znovu vytiahli témy ako Uhorsko, Uhorsko, alebo Uhorsko. Doplnené detskou kresbou asi Blackmana. Keby vás Mária Terézia videla, pošle vás na výtvarnú.

Pondelkové Tréneroviny sú pravidelná rubrika v ktorej z nadhľadu hodnotí každé kolo futbalovej Niké ligy glosátor Richard Hanzlík. Ďalšie Tréneroviny nájdete tu.

Do budúcna odporúčam aj bannery s titulkami pre tých, ktorých touto identitou chceli neprovokovať. Som zvedavý, ako zareaguje rapová scéna na tvrdenie, že náš najlepší básnik je Rytmus.

DAC ale vyhral, Weiss priznal, že mužstvo už šliape na výpary a len čakajú na to, kedy sa ten titul spečatí. U našich priateľov sa to síce nepodarilo, ale tak lepšie je oslavovať doma proti Žiline.

FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava 2:1 7420 divákov Svoju premiéru v zápase Slovana si odkrútil Ivan Kružliak. Nové vedenie Komisie rozhodcov zrušilo nepísané pravidlo o tom, komu platíš daň za nehnuteľnosť, toho zápasy si nezapískaš. A Ivan bol očitým svedkom ďalšieho rýchleho štartu v podaní DAC-u. Pred týždňom si to Košice odniesli už za 30 sekúnd, Slovan vydržal o minútu dlhšie. To keď sa Dukanovič pohral s loptou, posunul ju na druhú stranu Ramadanovi a Ammar už vedel, kam to Takáčovi upratať.

VIDEO: Zostrih zápasu Dunajska Streda - Slovan Bratislava

Na domácom mužstve bol v prvom polčase vidno väčší hlad a hlavne energia. Tu DAC zbiera ovocie z toho, že v lete pravidelne vypadáva z Európy už v prvých kolách. Redzič zahodil veľkú šancu po odrazenej lopte, Trusa neuspel z nájazdu a tribúny zajasali až po Metsokovej prihrávke na Trusu, ktorého na polovici ako chrípka skolil Kašia. Guram je stratég, oslavy si vychutná z VIPky.

Slovan bol v druhom polčase lepším mužstvom ako v tom prvom a DAC v presilovke mal svoje pekné šance. Jednu mohol využiť Dukanovič, ale jeho lob na Takáča by nepotrápil ani Aďa Chovana. Žrď trafil Ramadan, ale reparát z dvojšance urobil Ihnatenko v 76. minúte. Na roh vletel ako islamský separatista dodávkou na ľubovoľné nemecké vianočné trhy. To už mal mladý Ivan pripravený update LinkedInu a nové video na Instagram. O 8 minút si ale Redzič potiahol loptu a traja hráči DAC-u v spolupráci s Matúšom Vojtkom poslali obranu Slovana naspäť na Pasienky. MŠK Žilina - FC Spartak Trnava 2:1 1876 divákov Trnava si mohla pred finále Slovnaft Cupu dovoliť to, čo Ružomberok nie. Nie, nie tie autobusy, lístky, tričká, stravné lístky a 1,5l Corgoň pre fanúšikov na finále pohára. Mišo Gašparík zostavu namiešal v štýle plug-in hybridu.

Každý príčetný človek asi tak trochu tušil, že v nedeľu si Spartak dobre zabehá a večera mu chutiť k tomu zápasu veľmi nebude. Ale už po 20 minútach sa pískala penalta. Hubočanov lakeť sa vo vzduchu stretol s Ujlakym a z bieleho bodu to na istotu napálil do stredu brány Procházka. Spartak sa nemal kam ponáhľať, do štvrtka má čas, ale kým sa išlo do kabín, stihla Žilina vyrovnať po peknej kombinácii na konci ktorej bol Adang. Pri nej obranu Trnavy vyštrikoval Miro Káčer, ako keby mal už roky predplatenú Slovenku aj s prílohou. Cez polčas to Gašparík pomenil ako Zdeněk Pohlreich staničný bufet v Skalici na zážitkovú reštauráciu, ale už v druhom ťažkom zápase po sebe si pochvalu zaslúži Patrick Karhan. Na Trnave bolo čím ďalej tým viac vidno, že je hlavami vo finále. Nevidel ich tam však Anang, ktorý si loptu prebral chrbtom k bráne, Ujlakyho s Bukatom poslal na váženú tresku do bufetu a Žigovi to zavesil k bližšej. Šošoni tak poputujú na Tehelné pole na oslavy titulu Slovana. Spartak si svojou skvelou jarnou formou znovu koleduje o to, aby sa do posledného zápasu bál o to tretie miesto. Na začiatku kalendárneho roka naň pritom DAC strácal tak 250 bodov.

FC Košice - FK Železiarne Podbrezová 1:1 4159 divákov Košice si aj bez toho, aby sa kvalifikovali do pohárov, zažili krásny anglický týždeň. V utorok mohli výhrou v Žiline darovať titul Slovanu, po remíze 0:0 si však odniesli iba únavu, s ktorou bojovali počas celého zápasu. Roman Skuhravý začína otvárať obálky s vianočnými darčekmi a poteší sa každému wellness voucheru. VIDEO: Zostrih zápasu Košice - Podbrezová

Zápas sa začal zhurta, fanúšikovia čakajúci v bufete na čapovaný Šariš nestihli Šípošove pustenie si lopty, ktoré mu spod nôh šmykol Smékal. Košice ešte dokázali zareagovať, to keď práve po Šípošovom nákope dostal lakeť do hlavy Fabiš a Faško potešil chrbtom stojaceho Skuhravého. Postupom času domáci odchádzali a Podbrezová ich zatvárala pred vlastnou bránkou. Zákrok kola si pripísal Innocenti, keď z bránkovej čiary zastavil Abateho gól s xG 1,5.

AS Trenčín - MFK Dukla Banská Bystrica 2:2 1308 divákov Veľký piatok týždeň po Veľkej noci zažila Dukla v Trenčíne. Ono sa to asi ľahko hovorí, ale ako vážne to myslíš so záchranou, keď si znovu necháš utiecť body po tom, ako v zápase vyhrávaš 2:0? Dobre pre Duklu, že sa toto odohralo v piatok a mohli mať pokazený úplne celý víkend. VIDEO: Review zápasu Trenčín - Banská Bystrica

Pritom sa to pre hostí začalo dobre. Pekné počasie, človeka až láka vybehnúť do mesta, sadnúť na kávičku. Takto si v druhej minúte posúval loptu brankár Katič, až sa pred ním zjavil Ezeh - 0:1. O pár minút utiekla Dukla penalte vďaka VARu, ktorý nevidel faul Mensaha na Doesburga. Mensahovi sa poštastilo ešte v prvom polčase na druhej strane, keď doňho nastrelil loptu Veselovský - 0:2 a Galádova pasca bola aktivovaná.

A pri troche šťastia mohol Ezeh zvýšiť na 0:3. Kto sleduje, ten vie, že Trenčín sa začal hrať na Slovan a zapína až v druhom polčase. A to, čo mu v piatok nevychádzalo v tom prvom, teda strely spoza šestnástky, mu vďaka teču Klimpla vyšlo v 58. minúte. Vyrovnanie Suleimana na seba nenechalo dlho čakať a pri troche šťastia a latentnom Strakovom infarkte mohol AS zápas aj otočiť. Ono sa to zdalo aj ako dobrý bod, kým Ružomberok nezobral tri. MFK Ružomberok - MFK Zemplín Michalovce1:0 832 divákov Marcin oznámil, že po sezóne končí. Nebojte sa, nie Peťo z Neskoro večer. Matúš Marcin oznámil vedeniu klubu, že by po sezóne rád vyskúšal svoje šťastie za hranicou okresu. Vzhľadom na vyšliapanú trasu medzi Michalovcami a Spartakom je tu možnosť na dramatické omladenie Gašparíkovho kádra, kde Matúš ešte stíha vstúpiť do Klubu ligových kanonierov. V Ružomberku si musel Anton Šoltis poradiť nielen bez neho, ale aj bez Kyziridisa, ktorý sa do hry dostal až v druhom polčase.



Smetana do Ružomberka pomaličky vracia to, na čo bola celá liga zvyknutá v časoch, keď sa klubu tak darilo a čo spôsobovalo nočné mory všetkým nezainteresovaným divákom. Rovnako to bolo proti Michalovciam, aj keď ak by Taraduda nezahodil svoju šancu na vzdialenej žrdi, mohlo to byť inak. Pravý bek Michaloviec si všetko vynahradil pri rohu domácich, keď zobral Hladíka na zem ako Vémola. Lenže faulovaný hráč by penaltu kopať nemal, ak je jeho hlavnou ambíciou odtrhnúť brvno. Že tie centre Ružomberku idú, sme sa mohli presviedčať počas celého prvého polčasu. Radosti, ako keď Filo dostal od Mečiara papierničku, sa Ružomberok dočkal po hodine hry. Hladík si sklepol loptu a nedal šancu Lukáčovi. Ružomberok má 3 zápasy do konca ligy na Duklu 5 bodov náskok a už tento víkend si to rozdajú na Štadióne SNP.

MFK Skalica - KFC Komárno 0:1 503 divákov



Tri kolá pred koncom ligy sa Komárno na 99,9% v lige zachránilo. Na predposledný Ružomberok má náskok 8 bodov. Hráme ešte o 9 pre tých, ktorí si napríklad myslia, že zvýšená DPH a transakčná daň sa ich konkrétne netýka. Môžeme sa tak tešiť aj na ďalší ročník nabitý fotkami zo sociálnych sietí klubu a verme, že aj nový štadión. Ak sa nestane niečo nečakané, o rok v Zlatých Moravciach liga nebude. Pil C hovorí, že v rádiu hral Elán, keď umrel Tupac. V Skalici hralo Komárno, keď zase umrel futbal. Ťažko je hrať na krásu, keď ide o záchranu. Navyše v Skalici, kde tento rok ešte nepadol viac ako gól v zápase. Ten nedeľný si na svoje konto pripísal Ožvolda po dorážke. Skalica to skúšala ďalekonosnými strelami, aj húfnicami, či za pomoci vetra, ale štatistika je štatistika.

Tabuľka Niké ligy Skupina o titul:

Názov družstva Družstvo Z V R P Skóre B Forma 1 ŠK Slovan Bratislava futbal ŠK Slovan Bratislava futbal 29 19 6 4 66 : 35 63 P V R V V 2 MŠK Žilina MŠK Žilina 29 15 9 5 50 : 32 54 V R R P V 3 FC Spartak Trnava FC Spartak Trnava 29 13 10 6 44 : 31 49 P P V P P 4 FK DAC 1904 Dunajská Streda FK DAC 1904 Dunajská Streda 29 11 12 6 46 : 32 45 V V R R R 5 FC KOŠICE FC KOŠICE 29 9 11 9 41 : 35 38 R R P V R 6 FK Železiarne Podbrezová FK Železiarne Podbrezová 29 7 13 9 36 : 38 34 R R P R P Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa: