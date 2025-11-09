Vavrov Wolfsburg vyhodil trénera. Tím dočasne prevzal kouč juniorov

WOLFSBURG. Holandský tréner Paul Simonis skončil na lavičke futbalistov VFL Wolfsburg. Vedenie nemeckého klubu v nedeľu večer na svojej webstránke potvrdilo odvolanie 40-ročného kormidelníka.
Mužstvo dočasne povedie kouč tímu do 19 rokov Daniel Bauer. V drese účastníka Bundesligy pôsobí aj slovenský obranca Denis Vavro.
Wolfsburg v piatok proti Werderu Brémy prišiel v závere o vedenie 1:0 a pripísal si šiestu prehru v sezóne. Po desiatich zápasoch má VFL na konte osem bodov.
Technický riaditeľ klubu Sebastian Schindzielorz po piatkovom zápase ešte nechcel robiť unáhlené závery, no napokon sa rozhodol s Holanďanom ukončiť spoluprácu.
Angažovanie bývalého trénera Go Ahead Eagles bolo pre mnohých prekvapujúcim rozhodnutím. Simonis v uplynulej sezóne získal s klubom z Deventeru Holandský pohár.
Vavro sa počas uplynulého víkendu vrátil po zranení medzi náhradníkov, na lavičke bol aj v piatok.
Jeho novým trénerom by sa podľa agentúry DPA mohol stať bývalý tréner Hamburgu či Hullu City Tim Walter alebo Urs Fischer, ktorý naposledy viedol Union Berlín.