Tréner Senegalu sa vrátil k situácii vo finále. Emócie sú neoddeliteľnou časťou, hovorí

Tréner futbalistov Senegalu Pape Thiaw sa na Instagrame ospravedlnil za to, že pri finále na Africkom pohári národov s Marokom odviedol svoj tím z ihriska. Dodal, že konal v emóciách a chcel hráčov ochrániť pred krivdou.
Senegal v nedeľu opustil v nadstavenom čase ihrisko na protest proti neuznanému gólu a penalte pre domáce Maroko. Kapitán Sadio Mané po 15 minútach presvedčil tím na návrat, a keď Brahim Díaz pokutový kop zahodil, rozhodol o výhre hostí 1:0 v predĺžení Pape Gueya.
"Ak som niekoho urazil, tak sa ospravedlňujem. Ale futbaloví fanúšikovia vedia, že emócie sú neoddeliteľnou časťou nášho športu, "napísal Thiaw, ktorého okrem iného skritizoval aj šéf FIFA Gianni Infantino.
"Nikdy som nechcel ísť proti zásadám hry, ktorú toľko milujem. Len som chcel hráča chrániť pred krivdou. A to, čo niekto vidí ako porušenie pravidiel, nebolo nič viac ako emotívna reakcia na situáciu.
Nakoniec sme všetko zvážili a vrátili sa bojovať o titul, "dodal Thiaw.
Senegalský zväz sa už pred finálovým zápasom sťažoval na nedostatok fair play zo strany Maroka.
Samotné stretnutie potom sprevádzali bizarné scény, keď sa napríklad podavači loptičiek pokúšali vyzbierať senegalskému brankárovi uterák.