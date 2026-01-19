Bitka o uterák a urazený princ. Africké finále pripomínalo komédiu

Senegalský prezident Bassirou Diomaye Faye vyhlásil pondelok za štátny sviatok po tom, čo národný tím ovládol Africký pohár národov, keď v divokom finále porazil hosťujúcu krajinu Maroko 1:0.
Marocký Princ Mulan Rašid sa zasa po dueli stránil odovzdaniu trofeje do rúk senegalských futbalistov. Nebol to totiž koniec, aký si predstavoval.
Nehovoriac o hanbe, ktorú si spravili obaja finalisti. „Obraz afrického futbalu, ktorý sme ponúkli, bol hanebný," zbodnotil tréner marockého mužstva Walid Regragui.
Najväčší rozruch spôsobil odchod senegalského tímu z hracej plochy.
Rozhodcovia musia odolať politickému tlaku
Keď hlavný arbiter v závere zápasu po zhliadnutí videa ukázal na biely bod, čím udelil penaltu pre Maroko, Pape Thiaw, tréner Senegalu, svojim hráčom nariadil, aby odišli do šatne.
Vychádzalo to z frustrácie, keď ich (regulárny) gól spred pár minút nebol uznaný, zatiaľ čo Maroko malo k dispozícii pokutový kop.
„Rozhodcovské miesta musia byť obsadené kompetentnými a nezávislými ľuďmi, ktorí majú odvahu a etiku odolať tlaku aj od najmocnejších politikov kontinentu," napísal Osasu Obayiuwana pre The Guardian.
Viacero krajín na turnaji sa sťažovalo na rozhodcov. Vraj boli na strane Maroka.
„Rozhodcovia boli žalostní," opísal ich výkon po semifinálovej prehre s Monakom reprezentant Nigérie Bright Osayi-Samuel a dodal: „Tvrdo pracujeme na tom, aby sme reprezentovali našu krajinu, ale keď rozhodnutia na ihrisku nie sú spravodliví, ničia tým futbal."
Cítili sme krivdu, tvrdil muž zápasu
Senegalskí priaznivci začali po odpískanej penalte v závere finálového stretnutia s Marokom hádzať na ihrisko objekty, ktoré mali po ruke. Celé divadlo trvalo necelých dvadsať minút, kým hráči Senegalu prestali trucovať a rozhodli sa vrátiť na trávnik.
VIDEO: V čase 13:50 začnú futbalisti Senegalu opúšťať trávnik.
Podľa reportéra The Athletic Jaya Harrisa mal následne hráč Senegalu El Hadji Malick Diouf rozkopať biely bod, zatiaľ čo sa jeho spoluhráči snažili slovne rozptýliť exekútora pokutového kopu Brahima Díaza, čo sa im očividne podarilo.
Díaz sa rozhodol pre zakončenie panenkov, pričom gólman Senegalu Edourad Mendy zostal stáť v strede a penaltu jednoducho zneškodnil.
„Videli sme, čo sa stalo na konci zápasu, ale rozhodli sme sa vrátiť na ihrisko a dať do toho všetko,“ povedal reprezentant Senegalu a muž zápasu Idrissa Gueye. „Cítili sme krivdu a frustráciu. Sadio Mané nám povedal, aby sme sa vrátili a našli silu bojovať," dodal.
Maročania sa sústredili najmä na uterák
Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino senegalské protesty označil za „neakceptovateľné scény“, pričom nezabudol pochváliť Maroko za organizáciu turnaja.
Taktiež bola hostiteľská krajina vyhlásená Africkou futbalovou konfederáciou (CAF) za fair play tím turnaja, keďže na šampionáte videli marockí futbalisti menej žltých kariet než senegalskí.
Pri pohľade na to, čo sa dialo pri bráne Senegalu, bola cena fair play výsmech.
Počas stretnutia sa viackrát stalo, že marockí podavači lôpt kradli v upršanom počasí senegalskému brankárovi Mendymu uterák. Pridal sa k nim aj hviezdny Achraf Hakimi, ktorý zdvihol uterák a hodil ho za reklamné bannery.
Hviezdou sociálnych sietí sa tak stal Yehvann Diouf, náhradný brankár Senegalu, ktorý sa postavil pri bránu Mendyho a vlastným telom chránil jeho uterák.
Dokonca aj pred marockým futbalistom Ismaelom Saibarim, ktorý mu ho nechcel dovoliť podávať brankárskemu kolegovi. V jednom momente Dioufa dokonca podavači počas hry zvalili na zem priamo na trávnik.
Finále, o ktorom sa bude dlho rozprávať, ale nie pozitívne
Divoké správanie pokračovalo aj na pozápasovej tlačovej konferencii, kde sa marockí novinári ostro pustili do trénera ich národného tímu Walida Regraguiho.
Niektorí sa ho viackrát pýtali, či na mieste nepodá rezignáciu. Kouč im odpovedal podráždene, najmä keď ho jeden reportér obvinil z plaču marockých detí na tribúnach.
„Regragui nezískal pohár, ako sľúbil,“ napísali marocké noviny Le Matin.
Keď neskôr prišiel na pozápasovú tlačovú konferenciu senegalský tréner Pape Thiaw, marockí novinári vstali a odišli. Niektorí z nich sa pustili do konfliktu so senegalskými kolegami.
„Videli sme finále, o ktorom sa bude diskutovať ešte roky – ale nie pre pozitívne dôvody," zhodnotil zápas The Athletic.